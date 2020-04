Crollato un ponte sulla Sp70, tra le provincie di Massa Carrara e La Spezia Forte boato. Crollato il ponte sulla Sp70, che collega la frazione di Albiano Magra, nel comune di Aulla, Santo Stefano Magra, in provincia de La Spezia

AGGIORNAMENTO ORE 13:30: secondo le ultime notizie riportate, il crollo del ponte ha coinvolto due mezzi. Tra i due, un furgone del corriere di Bartolini. Mentre stava attraversando il viadotto, il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo, insieme al suo collega ed entrambi sono rimasti feriti in modo lieve. Uno dei due è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, con politraumi è un trauma toracico, ma non è grave.

AGGIORNAMENTO 11:30.

Una notizia ultim’ora, un boato spaventoso e poi l’inaspettato crollo del ponte che si trova sulla Sp70 e che collega la frazione di Albiano Magra, nel comune di Aulla, Santo Stefano Magra, in provincia de La Spezia. Non ci sono molte informazioni a riguardo, poiché l’incidente è accaduto poco fa, intorno alle 10:30 di questa mattina.

Tutta la popolazione nei dintorni, ha sentito il forte boato e molti hanno visto il crollo. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e degli uomini dei vigili del fuoco, che si sono recati sul posto per verificare quanto accaduto.

Tutto ciò che che è stato reso noto fino adesso, è che il ponte è crollato dopo che un furgone ha tentato di attraversare il viadotto, ma fortunatamente il conducente, è riuscito ad uscire dal veicolo e a salvarsi.

Rimasto coinvolto anche un altro mezzo.

È stato richiesto anche l’intervento del nucleo Usar, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, specializzato in eventi sismici, crolli, esplosioni o dissesti statici e idrogeologici.

L’allarme è stato lanciato anche sui social network, dove diverse persone hanno scritto di aver sentito il boato o di aver visto il ponte crollare.

Qualcuno ha dichiarato che nella zona si sentirebbe un forte odore di gas. Nelle prossime ore, i Vigili del Fuoco saranno in grado di diffondere più informazioni riguardo l’incidente.

Fortunatamente oltre al forte boato e alla tanta paura, non sono stati riportati gravi danni, ne vittime.

L’autista del furgone è stato portato al pronto soccorso, dove adesso si trova in stato di shock.

Le immagini diffuse sul web, fanno accapponare la pelle. Sembra quasi un pezzo di cartone, accartocciato. Secondo quanto riportato dal Corriere.it, nei mesi scorsi il ponte era stato al centro di diverse denunce. Dopo un’ondata di maltempo, nel mese di novembre, si era formata una crepa molto vistosa e dopo gli interventi, erano stati esclusi i pericoli per la stabilità del ponte.