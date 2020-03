Dana Paola e il suo ultimo desiderio che ha commosso il mondo Dana, 13 anni, erano due mesi che lottava in ospedale per la sua vita. Una mattina il dottore entra in camera sua, vede una lettera tra le sue mani. In pochi secondo il dottore scoppia in lacrime, le ultime parole della piccola hanno ha commosso l'intero paese

Dana Paola è l’eroica ragazzina di 13 anni, che dopo aver saputo che i suoi giorni erano contati, decise di fare il più grande gesto d’amore che ha commosso il Messico. La ragazza soffriva di diabete infantile e ha avuto una grave ricaduta alla fine di dicembre del 2019, a causa della quale le è stata diagnosticata la morte cerebrale.

È sopravvissuta a 3 arresti cardiaci per più di 2 mesi in gravi condizioni. Ma la sua anima era stata forgiata dal dolore della malattia in modo tale che si assicurò di scrivere una lettera ai suoi genitori, raccontando il suo ultimo desiderio.

Sembrava piuttosto scritto da un adulto che sa di cosa trattano la vita e la morte; se c’era qualcosa che Dana sapeva di sicuro, era quello che voleva che facessero con il suo corpo quando non sarebbe stata più in questo mondo, ha voluto che i suoi organi servissero a dare la vita a qualcun’altro.

Sebbene la sua famiglia non avesse perso la speranza, la vita di Dana è finita e il 22 febbraio, dopo aver perso la dura battaglia contro la sua malattia, un medico dell’ospedale dell’Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS) di Madero, Tamaulipas, dove è rimasta, ha letto la lettera che ha lasciato tutti i presenti in lacrime.

“Quando sul mio corpo poggerà un lenzuolo, e un medico determinerà che il mio cervello ha smesso di funzionare e quindi tutti gli scopi e i tentativi saranno vani, perché la mia vita sarà finita…”, iniziò a leggere il dottore prima di portarla in sala operatoria affinché i suoi organi fossero donati.

“Quando ciò accadrà, non cercare di mettere la vita artificiale nel mio corpo con l’uso di macchine ma permettete al mio corpo di aiutare gli altri nel loro tentativo di continuare a vivere”, ha continuato. “Date i miei occhi a un uomo che non ha mai visto l’alba, date il mio cuore alla persona il cui cuore provoca solo giorni dolorosi e date i miei reni a quelli che dipendono da una macchina . ”

Il medico non è riuscito nemmeno a continuare a leggere perché la commozione è stata più forte “Se dovete seppellire qualcosa che siano i miei difetti, le mie debolezze e tutti i miei pregiudizi contro i miei fratelli, e se volete fate qualcosa in mia memoria, fatelo con una buona azione o parola di incoraggiamento per qualcuno che ne ha bisogno”, conclude la lettera.

Il coraggio di Dana la farà vivere in altri 3 bambini che riceveranno il suo fegato, le sue cornee e i suoi reni. Dopo quel momento emotivo, tutto lo staff medico e la famiglia hanno scortato la barella, tra applausi, lacrime e palloncini bianchi. “Facciamo applausi per questo bellissimo angelo”, disse un’infermiera prima di entrare nella sua sala operatoria in modo che il suo grande gesto d’amore potesse aver luogo.

Successivamente, il cimitero comunale di Altamira fu il palcoscenico per dare l’ultimo saluto emotivo a Dana Paola, tra il dolore e le lacrime che era impossibile contenere. “Mi mancherai moltissimo amore mio, tu sei la mia vita, addio amore mio” disse sua madre con il cuore in frantumi.

Questi gesti dovrebbero sicuramente essere replicati in tutto il mondo, ci sono molte persone che possono trovare la morte in un letto d’ospedale perché quel tanto atteso donatore non arriva mai per salvarli. Fantastico che una ragazza di soli 13 anni abbia lasciato questo mondo lasciando il più grande regalo. Vola in alto, bellissima Dana Paola!