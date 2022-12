La donna soffriva da tempo di una malattia che non le ha dato scampo

Addio a Daniela Giordano. Si è spenta all’età di 75 anni, dopo una lunga patologia che non gli ha dato scampo, la prima e unica Miss Italia originaria della città di Palermo. Dopo aver vinto il concorso di bellezza, che elegge ogni anno la più bella del nostro paese, era diventata un’attrice di successo. Il mondo del cinema è in lutto per la sua scomparsa.

Daniela Giordano aveva vinto il concorso di Miss Italia nel 1966. Da allora era diventata un’attrice di grande successo. Il debutto nel 1967 sul grande schermo era avvenuto nel film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia dal titolo “I barbieri di Sicilia”.

In seguito l’abbiamo visto protagonista di una quarantina di pellicole, soprattutto negli anni Settanta. Oltre alle commedie all’italiana, con mostri sacri del cinema del nostro paese, ha anche preso parte a film western e anche a film storici.

Siciliana, Daniela Giordano vince il titolo a Salsomaggiore. Figlia di un funzionario di banca, ha studiato lingue e dopo l’elezione ha intrapreso la carriera di attrice continuando a coltivare l’hobby dell’astronomia. Ha preso parte a numerosi film, tra i quali Play Boy, e allo sceneggiato televisivo Le avventure del barone Von Trenck. Risiede a Palermo

Questo si legge sul sito di Miss Italia, a descrivere l’attrice italiana che è stata la prima e l’unica donna palermitana ad aggiudicarsi il titolo di reginetta.

Mondo del cinema in lutto per la scomparsa di Daniela Giordano

Con enorme tristezza annunciamo la scomparsa di Miss Italia 1966 Daniela Giordano. Dopo la vittoria della fascia a Salsomaggiore, intraprese una fortunata carriera cinematografica negli anni Settanta. La vogliamo ricordare con grande affetto, sorridente e felice insieme alle compagne Miss di quell’anno e anche con il nostro caro Enzo Mirigliani. La patron e noi tutti ci stringiamo attorno alla famiglia.

Questo il ricordo di Miss Italia per Daniela Giordano.