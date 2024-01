Daniele Barone perde la vita a 22 anni: pochi giorni fa era stato assunto

Aveva solo 22 anni Daniele Barone. Ha perso la vita sulla strada in un sinistro che gli è risultato fatale, tra un furgone e uno scooter. Una decina di giorni fa un’azienda lo aveva assunto e lui aveva iniziato a lavorare. Il sinistro risultato fatale per il giovanissimo ragazzo ha avuto luogo a Bacoli, in provincia di Napoli. Il 22enne era originario di Monte di Procida.

L’incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì 9 gennaio 2024, a Bacoli, una cittadina in provincia di Napoli, in Campania. Uno scooter, guidato proprio dal giovane ragazzo di 22 anni, ha finito la sua corsa contro un furgone, in via Lucullo, vicino ai cantieri navali Fiart.

Il 22enne era alla guida del mezzo a due ruote. Residente a Cappella, nel comune di Monte di Procida, purtroppo non ce l’ha fatta. I soccorritori intervenuti per aiutare le persone coinvolte, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono arrivati gli agenti di Polizia Locale, per eseguire tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In base ai primi accertamenti e alla posizione dei veicoli, il furgone avrebbe invaso l’altra corsia.

Il furgone, infatti, stava probabilmente girando per entrare proprio nei cantieri Fiart. Ha invaso la corsia opposta andando a impattare con lo scooter che proveniva nell’altro senso di marcia. Un impatto troppo forte, che non ha dato scampo al 22enne.

I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare il ragazzo finito a terra. Ma per lui non c’è stato niente da fare. L’autista del furgone è illeso. Ora è indagato a piede libero per omicidio stradale.

Daniele era stato assunto pochi giorni fa dall’azienda di raccolta dei rifiuti di Bacoli. Josi Gerardo della Ragione, sindaco della cittadina, lo ricorda così: