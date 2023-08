Nel giugno del 2020 Daniele Cammarota rimase coinvolto in un incidente e da allora era in coma: in questi giorni il triste epilogo

È durata tre anni l’agonia di Daniele Cammarota, un giovane calciatore originario della Campania, che purtroppo alla fine si è spento per sempre. Giocava in Abruzzo, nel Pizzoli, e proprio vicino al capoluogo nel giugno del 2020 rimase coinvolto in un grave incidente stradale, a seguito del quale finì in coma in ospedale.

Una giovane vita che purtroppo è finita troppo presto, è quella di Daniele, un giovane calciatore che nel giugno del 2020, quando aveva 23 anni, rimase coinvolto in un grave incidente a L’Aquila.

Originario della Campania, si era trasferito giovanissimo a Pizzoli, piccolo comune vicinissimo al capoluogo abruzzese, per giocare a calcio nella squadra locale.

Un giorno di quel maledetto giugno 2020, mentre percorreva la strada che collega San Vittorino e Cansatessa, si è scontrato con la sua auto contro uno dei grossi alberi che costeggiano i caratteristici vialoni di quella zona.

Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato subito all’ospedale San Salvatore di L’Aquila.

Le indagini delle forze dell’ordine avevano escluso che l’incidente fosse stato causato da altre vetture. Era stato escluso anche che il ragazzo stesse guidando sotto l’effetto di alcoolici o stesse usando il telefono.

Sull’asfalto erano stati rinvenuti chiari segni di un cambiamento di direzione repentino, il che ha reso come ipotesi più accreditata quella dell’attraversamento di un animale, forse un cinghiale.

Il doloroso addio a Daniele Cammarota

Negli ultimi tre anni lo sforzo dei medici del San Salvatore è stato immane e le condizioni di Daniele Cammarota, sebbene fosse in coma indotto, erano stabili.

Poi nell’ultimo periodo c’è stato un peggioramento, fino al tragico epilogo di qualche giorno fa.

A dare il triste annuncio della morte del giovane calciatore ci ha pensato proprio il comune di Pizzoli, che sui social ha scritto:

A tre anni dal drammatico incidente che ne ha segnato la vita con il coma irreversibile, ci ha lasciato Daniele Cammarota. L’Amministrazione Comunale di Pizzoli e la comunità cittadina tutta, si uniscono al dolore ed esprimono alla famiglia di Daniele le più sentite condoglianze per la grave perdita.

Un commovente messaggio di addio è arrivato anche dall’Asd Pizzoli, squadra per la quale Daniele giocava fino a prima dell’incidente. Un lutto che ha sconvolto la vita di molti.