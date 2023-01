Padova in lutto per la scomparsa di Daniele Favaro. Il parrucchiere di 37 anni è stato trovato senza vita nel suo salone. La famiglia non si dà pace per questa perdita. A quanto si apprende si sarebbe trattato di un malore improvviso. I famigliari, infatti, hanno raccontato che stava bene e che non aveva problemi di salute. L’autopsia sul suo corpo potrà dare risposte sull’improvviso decesso.

Daniele Favaro era il titolare del salone Bonitahairstyle di Padova. Nella mattinata di sabato 28 gennaio lo hanno trovato senza vita all’interno del suo salone. La moglie Martina, i famigliari, gli amici e i dipendenti non si danno pace per la sua perdita.

Tutti raccontano che il 37enne era in buona salute, non aveva mai avuto sintomi e non aveva avuto alcun malessere. L’uomo, padre di due bambini, aveva sempre lavorato come parrucchiere, riuscendo dopo tanti anni di sacrifici ad aprire il suo salone. Che, però, ha potuto gestire per poco tempo.

Le saracinesche del suo salone di parrucchiere in via Forcellini all’angolo con via Sografi a Padova sono abbassate, il locale è chiuso per lutto. Non si sa ancora quando amici e famigliari gli potranno dare l’ultimo addio, perché la data dei funerali non è ancora stata programmata.

Il suo decesso è ancora avvolto nel mistero. Il suo corpo senza vita è stato trovato da una dipendente, arrivata alle 9 nel salone per iniziare a lavorare. La donna ha subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La città di Padova si stringe alla famiglia di Daniele Favaro per il grave lutto subito

Tutta la comunità locale, che conosceva bene il parrucchiere, si unisce al dolore della moglie Martina e dei loro bambini piccoli, che dovranno crescere senza il loro papà accanto.

Nel quartiere Forcellini l’uomo era molto conosciuto e anche apprezzato. Tanti i fiori apparsi davanti al salone chiuso per lutto, così come sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.