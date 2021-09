Poche ore fa, Daniele Mondello ha pubblicato sul suo profilo social, il referto dell’Ospedale di Barcellona del 18/01/2020. Ha voluto mostrare, dopo le ultime indiscrezioni emerse sul suo conto e su quello della famiglia, che sua moglie Viviana è stata aiutata.

Il mio dovere era di aiutare Viviana. Non sono laureato in medicina quindi ho chiesto aiuto ai medici: “paziente collaborante. Eloquio e ben articolato”. La verità è che una mamma ed un moglie responsabile era terrorizzata dall’idea che potessimo morire per il covid. Altro che omicidio suicidio: Viviana era iperprotettiva nei nostri confronti. La sua era la disperazione di chi è impotente. Quando l’Italia cantava dai balconi lei si affidava alla Bibbia. Verità e Giustizia per Viviana e Gioele!