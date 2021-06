Sono passati 10 lunghi e dolorosi mesi dalla tragedia di Caronia e oggi Daniele Mondello ha deciso di fare qualcosa per continuare a far vivere il ricordo di sua moglie Viviana Parisi e suo figlio Gioele, attraverso la sua musica.

L’uomo, dopo la morte della sua famiglia, non era più riuscito a comporre la sua musica, un mondo che da sempre lo aveva unito alla sua Viviana. Poi, come ha raccontato lui stesso in un’intervista, un giorno è andato nel suo studio ed ha iniziato a comporre. Tutto gli veniva facile, proprio come se suo figlio e sua moglie lo stessero guidando. Così, ha capito che doveva condividere il suo dolore attraverso la musica ed ha avuto un’idea.

Ha contattato un suo amico cantante, Giuseppe La Spada e gli ha proposto di realizzare insieme questo piccolo sogno. Un tour di canzoni dedicate a Gioele e Viviana, per continuare a far sentire la loro voce a distanza di quasi un anno da quel tragico giorno.

Presto uscirà il nuovo disco

Daniele Mondello ha spiegato che il suo nuovo disco prevede serate dedicate interamente alle due persone più importanti della sua vita e che il tour si chiamerà “La nostra voce continua ad essere musica“.

Quel luogo di angoscia che gli ricordava sua moglie in ogni angolo, oggi è diventata la sua fonte d’ispirazione. Ed è certo che Gioele e Viviana veglino su di lui e lo aiutino ad esprimere i suoi sentimenti attraverso le sue bellissime melodie.

Ho messo insieme ciò che avevo dentro e in poco tempo abbiamo costruito un testo.

Tra non molto uscirà il nuovo disco di Daniele e renderà fiero la sua Viviana, perché come lui stesso ha raccontato, lei non gli avrebbe mai permesso di lasciare la sua musica.

La mia esibizione, dopo questo periodo buio, sarà dedicata a loro che sono i miei angeli, la mia unica ragione per lottare…

Daniele Mondello e la tragedia di Viviana e Gioele

Viviana e Gioele sono morti nelle Campagne di Caronia e la loro tragedia, nonostante sia passato quasi un anno, è ancora avvolta nel mistero. Daniele Mondello è convinto che siano stati uccisi e che qualcuno dopo l’incidente in galleria, non abbia detto la verità. La Procura, invece, continua a battere la pista dell’omicidio-suicidio. Finché quest’uomo avrà la forza di lottare, non smetterà mai di cercare la verità.