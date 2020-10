Ciao Piccola, oggi, 28 ottobre, ho fatto qualcosa di diverso rispetto a ogni giornata da quando non ci siete più. Non so davvero la forza da dove mi sia venuta o cosa mi abbia spinto a questo gesto. Sono andato in studio ed composto una melodia. È la prima volta da quando voi amori miei non ci siete più che riesco a fare una cosa del genere. La musica è sempre stata la mia vita, ciò che mi ha permesso di conoscerti e di innamorarmi di te e che ci ha portato ad avere il più bel regalo che la vita ci ha fatto: Gioele. Da mesi ogni volta che ascolto una qualsiasi canzone la reazione automatica è una grande tristezza mista a pianto e disperazione. Ma oggi qualcosa mi ha spinto a provarci di nuovo. Quel qualcosa siete voi amori miei. Il vostro ricordo, l’amore che sento mi ha permesso di provarci, ma credetemi è difficile. Sembra un peso che mi devasta. Sarà perché è proprio la musica che ci ha fatto innamorare o sarà il pensiero dell’amore che ci mettevamo insieme per crearla a farmi stare così? Non lo so proprio… so solo che mi mancate tantissimo e spero che non mi giudicherai da lassù se per il momento non vado avanti. Mai e poi mai mi hai permesso di abbandonare la musica ma sento che per adesso devo fermarmi perché mi logora dentro questo peso insormontabile che ho anche solo quando penso di volerci provare. So che forse per voi sarà una delusione ma sono certo che da lassù mi aiuterete a ritrovare anche questa forza dentro di me. Ho voluto provarci, per voi amori miei, spero solo che le mie sensazioni e i miei sentimenti vi arrivino come a me arriva il vostro amore che mi aiuta ad affrontare ogni singolo giorno. Vi amo mi mancate, ciao figlio mio, ciao piccola.