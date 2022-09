Daniele Mondello non ha mai smesso di chiedere giustizia dal giorno del ritrovamento di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello. L’uomo non ha mai creduto all’ipotesi della Procura di Patti ed ha sempre mostrato la sua verità attraverso il suo profilo social.

Nell’ultimo periodo però, quello stesso profilo social è scomparso, così come la voce dell’uomo, marito e padre che ha perso le due persone più importanti della sua vita nelle campagne di Caronia.

A spiegare cosa è accaduto è stato lo stesso Daniele Mondello. Dopo aver dato vita ad una raccolta firme, per la riapertura del caso, il dj non è più riuscito ad accedere al suo profilo Facebook. Le credenziali risultano errate, come se qualcuno fosse riuscito ad hackerarlo e il profilo non è più nemmeno visibile nella ricerca Facebook.

La denuncia

Mondello ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine:

Sono titolare di un profilo Facebook “Artista“ denominato Daniele Mondello di cui non ricordo il relativo link tengo a precisare di essere il marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele Mondello tragicamente scomparsi il 3 agosto 2020. Sin dalla loro scomparsa ho utilizzato tale profilo Facebook per richiedere giustizia e verità circa la morte dei miei congiunti. Di recente ovvero da circa una settimana mediante la piattaforma change.org ho lanciato una petizione online al fine di richiedere all’autorità competenti di riaprire il caso della morte di mia moglie e di mio figlio. Avvalendomi del suddetto profilo Facebook ho contribuito a diffondere tale petizione che nel frattempo ha raggiunto 38.000 firme. La mattina del 14 agosto mi sono accorto che accedendo all’applicazione Facebook relativa al mio profilo, mi venivano richieste le credenziali di accesso. Da quel momento non sono mai più riuscito ad accedere al mio profilo poiché le credenziali da me inserite risultavano errate. Inoltre da quel momento il suddetto profilo Facebook non è più visibile sulla medesima piattaforma.

La petizione di Daniele Mondello

Daniele Mondello ha lanciato una petizione online sul sito change.org ed è riuscito a raccogliere già 59.589 firme. L’obiettivo è quello di raggiungerne 75 mila.

Nelle righe che accompagnano la petizione, il dj ha voluto dare voce a suo figlio, un bimbo di soli 4 anni che oggi non può parlare. Il caso è stato archiviato, ma l’uomo continua a battersi affinché venga fuori la verità, che non crede essere quella sostenuta dagli inquirenti. Ovvero che la moglie Viviana abbia tolto la vita al loro bambino e si sia poi gettata dal traliccio.