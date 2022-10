Paura per Danni Menzies investita da un motorino rubato, guidato da due donne che l’hanno presa in pieno mentre si trovava in strada. La presentatrice televisiva si è vista piombare addosso il mezzo a due ruote e, purtroppo, non ha potuto far niente per evitare il motorino. Come sta la giovane showgirl?

Poteva finire peggio, ma per fortuna Danni Menzies non ha avuto conseguenze peggiori. All’inizio del mese la presentatrice televisiva scozzese è stata investita e ha rischiato di perdere la vita. Il mezzo guidato da due donne è poi risultato rubato.

La presentatrice è stata investita da due donne che hanno perso il controllo del motorino mentre la donna si trovava in strada. Attimi di paura per la star del famoso programma “A place in the sun“, mentre si trovava a Londra, vicino alla sua abitazione che si trova in zona Battersea.

Il motorino andava a 50 mk/h, quando improvvisamente chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo, finendo sul marciapiede. La presentatrice televisiva scozzese stava uscendo da un’edicola, quando il mezzo l’ha presa in pieno, facendola cadere a terra.

Subito i presenti hanno chiamato i soccorsi, che hanno raggiunto la donna e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Per lei un trauma cranico che potrebbe risolversi in breve tempo. La presentatrice di 34 anni ha deciso quindi di allontanarsi dai social per dedicarsi al recupero.

Danni Menzies investita da un motorino rubato, adesso sta meglio

Una fonte ha detto all’Evening Standard che tutto sta andando bene. Molte persone le stanno scrivendo sul suo ultimo post online, così da non farla sentire sola.

Per fortuna è andata bene, ma le conseguenze potevano essere decisamente peggiori per la nota presentatrice televisiva scozzese. Adesso speriamo che possa presto tornare a dare sue notizie, perché vorrà dire che si è ripresa del tutto.