Danny Johnson era un papà di 47 anni che ha perso la vita lo scorso 17 febbraio a causa di una diagnosi sbagliata. I medici gli avevano detto che aveva un’ulcera allo stomaco, che si è poi rivelata essere un cancro allo stadio terminale. È deceduto un mese dopo la terribile scoperta.

La moglie ha raccontato che Danny Johnson aveva trascorso un lungo periodo dentro e fuori dal Countess Chester Hospital perché vomitava sangue.

Il 14 gennaio si è recato a fare una scansione ed è svenuto, così la moglie lo ha accompagnato al pronto soccorso. Soltanto allora ha scoperto la verità.

“Quando un’infermiera si è accorta che non sapevo nulla perché continuavo a parlare dell’ulcera, mi ha preso da parte. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime: ‘Devi sapere una cosa, ha il cancro”.

“Si parlava di cancro nelle cartelle cliniche già da novembre. Nessuno ce ne aveva mai parlato”.

La coppia ha scoperto la verità solo il 15 gennaio e Danny Johnson si è spento per sempre un mese dopo, il 17 febbraio.

Dopo quanto accaduto, la famiglia dell’uomo ha denunciato l’ospedale. Un portavoce del Countess Chester Hospital ha dichiarato:

“Sappiamo che la famiglia del paziente è preoccupata per le cure che abbiamo fornito e per la nostra comunicazione con loro. Siamo spiacenti che questa sia stata la loro esperienza e che i nostri servizi non siano stati all’altezza degli elevati standard che ci siamo prefissati. Stiamo indagando attivamente sulla loro denuncia e rimarremo in contatto con la famiglia in modo da poter affrontare le loro preparazioni direttamente con loro”.

La storia di quest’uomo si è rapidamente diffusa sul web e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Tantissime persone si sono indignate e hanno voluto mandare affetto e messaggi di cordoglio e supporto alla moglie e ai suoi figli.