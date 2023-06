Un’intera comunità in lutto per la scomparsa di Daria Teodora Rotaru. La giovane ragazza di 19 anni è rimasta, infatti, coinvolta in un sinistro, alle porte di Bologna, che non le ha dato scampo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvare la sua giovanissima vita. Stava andando da sua madre, dopo aver trascorso una serata fuori con gli amici.

Aveva trascorso una serata con gli amici e stava tornando a casa, la ragazza di 19 anni di origini romene. Improvvisamente, l’auto su cui viaggiava ha avuto un terribile sinistro, sulla Nuova Bazzanese, a Zola Predosa, in provincia di Bologna.

Era circa l’una e mezza di notte quando, per cause ancora da accertare da parte degli inquirenti, vicino all’uscita di Ponte Ronca, l’auto si è scontrata con un Fiat Ducato con a bordo due donne di 45 e 62 anni. Un terzo mezzo che andava in direzione opposta, una Kia, è rimasta coinvolta nella carambola.

Le due donne a bordo del Fiat Ducato sono state soccore dai sanitari del 118 e immediatamente trasferite al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. Le loro condizioni non sono gravissime, ma comunque serie.

Ad avere la peggio è stata la Dacia Sandero su cui viaggiava da sola la giovanissima ragazza di 19 anni, andata completamente distrutta nel frontale che, purtroppo, non le ha dato scampo. Stava andando a casa della madre, che vive a Casalecchio.

Chi era Daria Teodora Rotaru

Daria Teodora Rotaru aveva da poco terminato le scuole superiori. Aveva frequentato l’Itis Odone Belluzzi, a indirizzo chimica, materiali e biotecnologia. Lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento nel centro commerciale Lame di Bologna.

Spesso era in Valsamoggia, dove aveva molti amici. Con tutta probabilità stava rientrando proprio da lì, dove aveva trascorso la serata proprio con i suoi affetti più cari. Quella strada è spesso teatro di sinistri con conseguenze importanti.