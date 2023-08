Il mondo del cinema e in particolare i fan della famosa serie tv “The Game of Thrones” hanno da poco appreso la triste notizia della scomparsa dell’attore Darren Kent. L’interprete, che nello show aveva avuto una breve ma importante parte, si è spento a soli 36 anni. A darne l’annuncio ci ha pensato l’agenzia che lo rappresentava, senza però scendere nei dettagli riguardo alla causa del decesso.

Un giorno molto triste per gli amanti del cinema e in particolare per gli appassionati del fantasy e di uno degli show di maggiore successo del genere, “The Game of Thrones“.

Darren Kent, uno degli attori della serie, si è spento improvvisamente a soli 36 anni. Non sono state rese note le cause del decesso, ma da quello che si sa l’interprete combatteva da tempo con diversi problemi di salute, quali osteoporosi, artrite e una malattia della pelle.

A divulgare la notizia del decesso di Kent ci ha pensato la Carey Dodd Associates, nota agenzia di talenti che curava i diritti e le immagini dell’attore. In un post su X (ex Twitter), l’agenzia ha scritto:

È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent è morto serenamente. I suoi genitori e il suo migliore amico al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace.

Il ruolo di Darren Kent in Game of Thrones

Sono diversi i ruoli importanti che Darren Kent ha interpretato nell’arco della sua breve ma intensa carriera. Si fa nota delle sue apparizioni, ad esempio, nella serie tv “EastEnders”, nella miniserie “I miserabili” o nel film “Sunnyboy“, per il quale ha anche vinto il premio come miglior attore ai Van d’Or Independent Film Awards del 2012.

L’interpretazione che maggiormente lo ha reso famoso, tuttavia, è senza dubbio quella breve ma intensa nel finale della quarta stagione de Il Trono di Spade, nell’episodio intitolato “The Children“.

Lui vestiva i panni di un pastore e in una scena particolarmente commovente, portava in braccio il corpo carbonizzato della figlia di 3 anni, al cospetto della Regina Daenerys Targaryen per convincerla a far cessare la distruzione che i draghi stavano provocando nella popolazione locale.