Sono stati attimi di paura e preoccupazione quelli che hanno vissuto una bambina di 4 anni e la sua babysitter, nel pomeriggio di martedì 23 febbraio, a Roma. Una donna ha tentato di rapire la piccola, dicendo che era sua figlia. Per fortuna, sul posto sono arrivati in fretta i poliziotti, che hanno fermato la signora.

Un episodio che ha dell’incredibile, ma che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. Il coraggio e la tenacia della ragazza, hanno evitato che avvenisse qualcosa di drammatico.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la vicenda è avvenuta nel pomeriggio di martedì 23 febbraio. Precisamente in via San Giovanni in Laterano, vicino al Colosseo.

La babysitter e la bimba erano uscite per fare una passeggiata, proprio come facevano spesso. Erano mano nella mano. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito, anzi tutto stava procedendo normalmente.

All’improvviso, una donna si è avvicinata a loro ed ha preso la piccola in braccio. La ragazza ha subito capito che qualcosa non andava ed è riuscita a riprenderla e a fuggire via. Si sono rifuggiate all’interno di una pizzeria della zona.

Nel frattempo, i titolari dell’attività hanno lanciato in fretta l’allarme al 112 e i poliziotti sono arrivati sul posto in pochi minuti.

La scoperta sulla donna che voleva rapire la bambina di 4 anni

La signora è rimasta per tutto il tempo fuori la pizzeria. Davanti a tutti urlava: “Datemi la bambina, è mia!” Ovviamente in molti si sono fermati per capire cosa stesse accadendo.

Gli agenti intervenuti dopo aver ascoltato entrambe le versioni, hanno deciso di chiedere l’intervento del 118. Hanno scoperto che la signora soffre di problemi psichici ed infatti hanno deciso di sottoporla ad un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).

Era in evidente stato confusionale e al momento risulta essere ricoverata all’ospedale San Giovanni Addolorata. Per fortuna, il tutto si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie al coraggio della giovane babysitter, che ha capito in fretta che qualcosa non andava.