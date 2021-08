Un incidente o un omicidio-suicidio? Gli inquirenti stanno indagando e la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Dave Louden è stato trovato morto insieme al figlio di 3 anni, nell’abitazione di famiglia lo scorso venerdì.

Il papà, un detective del posto, aveva 39 anni e il suo bambino Harrison soltanto 3 anni. La polizia di West Mercia ha raggiunto l’abitazione di famiglia dopo un allarme lanciato dai parenti, che non riuscivano a contattare Dave.

Gli agenti hanno descritto la situazione come un incidente che non ha spiegazioni, per questo non è esclusa la pista dell’omicidio-suicidio. L’uomo potrebbe aver ucciso il suo bambino di 3 anni, per poi togliersi la vita.

Morte Dave Louden: le parole dei colleghi

Lo scorso anno il detective si era separato dalla madre di suo figlio e aveva acquistato una bella casa indipendente. L’assistente capo della polizia Rachel Jones ha dichiarato:

È con grande tristezza che condivido la notizia che un ufficiale di polizia in servizio e un bambino di tre anni sono morti. Anche se le circostanze della morte non sono completamente note, si tratta chiaramente di un tragico incidente e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e ai colleghi.

Abbiamo avviato un’indagine sui decessi, che attualmente vengono trattati come inspiegabili.

Anche un portavoce del centro emergenze ospedaliere delle Midlands occidentali ha spiegato che hanno ricevuto una chiamata intorno alle 9:21 e nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, nessuno ha potuto fare nulla per padre e figlio. Era già troppo tardi. Sono stati dichiarati morti sul posto.

La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire e le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del detective Dave Louden e del figlio di 3 anni. Nel frattempo, la famiglia ha chiesto privacy ai media, per avere il tempo di piangere in pace papà e figlio.