Il mondo della televisione e del teatro statunitensi sono a lutto per la morte di un grande attore, protagonista di tantissimi film e serie tv di enorme successo. David Birney si è spento per sempre, all’età di 83 anni, dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia.

Nelle ultime ore, gli appassionati di cinema e teatro italiani hanno appreso con enorme tristezza la morte di un grandissimo attore, uno dei più grandi degli ultimi decenni.

Lino Capolicchio, originario del Trentino Alto Adige ma che ha trascorso quasi tutta la sua vita a Roma, si è spento, proprio nella capitale, all’età di 78 anni.

Partito come attore di teatro sotto la corte del grande Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, ha conquistato i suoi più grandi successi sul grande schermo. Indimenticabili i suoi ruoli nel film “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica e in diversi film diretti dal grande Pupi Avati.

Sono molte le analogie di Capolicchio con un altro grande attore, sta volta statunitense, che è scomparso a sua volta proprio in questi giorni.

Questi si chiamava David Birney e, anche lui, aveva iniziato la sua carriera a teatro, a Broadway.

È morto all’età di 83 anni, nella sua villa di Santa Monica. Soffriva da qualche tempo del morbo di Alzheimer, malattia che alla fine lo ha portato via.

I successi di David Birney

Come anticipato, David Birney ha iniziato la sua carriera di attore a teatro. Dopo alcuni lavori in teatri minori, è approdato a Broadway nel 1969 restandoci fino al 1985.

Già alla fine degli anni’60, però, aveva iniziato a lavorare in alcune produzioni televisive. E proprio sul piccolo schermo ha basato la sua carriera.

Diverse e tutte di enorme successo le produzioni a cui ha preso parte. Una delle più famose era “Bridget Loves Bernie” ed era una commedia che raccontava l’amore tra il tassista Bernie, interpretato proprio da Birney, e l’insegnante Bridget, interpretata da Meredith Baxter.

Successivamente ha recitato in The Adams Chronicles e in St. Elsewhere, altre due serie tv di grande successo in America. Il suo ultimo lavoro televisivo è stato un’apparizione nel 2007 in Senza traccia.