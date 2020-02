Davide Papa è volta in cielo Davide è volato in cielo a soli 20 mesi. A dare la triste notizia è stata proprio la mamma. Ecco cosa è accaduto..

Un terribile lutto, ha colpito la comunità di Saccalongo, dove il piccolo Davide Papa, ha perso la vota a soli venti mesi, lo scorso martedì ventotto gennaio. Lottava contro le sue patologie da quando era nato, ma alla fine per lui non c’è stato più nulla da fare. In molti sono distrutti per questa grande perdita.

A dare la triste notizia è stata proprio la mamma del bimbo, con un post su i social. La giovane donna ha pubblicato una foto del figlio e sopra ha scritto:

“Amore della mamma, ci vedremo in Paradiso!” Una famiglia ed una comunità con il cuore a pezzi, per questo terribile lutto.

In molti conoscevano Davide Papa, per la sua storia. Aveva solamente venti mesi ed era affetto dalla sindrome di Down, ma ovviamente non è stata quest’ultima a provocare il suo decesso, ma le diverse patologie da cui era affetto dalla nascita.

La settimana prima di volare in cielo, i genitori erano riusciti a trovare un’associazione, che con un’ambulanza, era disposta a trasportare il piccolo, al Meyer, l’ospedale pediatrico di Firenze, per un consulto di specialisti.

Purtroppo però, Davide Papa non è riuscito ad arrivare a quelle visite, poiché ha perso la vita poco dopo. E’ stato colpito da una grave crisi epilettica, che con le altre patologie, non gli ha lasciato scampo.

Si è spento per sempre, all’ospedale di Padova, circondato dall’amore dei suoi genitori e dei suoi fratelli maggiori. Mamma Giovanna, papà Claudio, insieme ad Andrea di venti due anni ed Anna Chiara di sedici, sono stati costretti a dover addio per sempre al più piccolo della famiglia.

La comunità è distrutta per questa grande perdita ed ora vogliono stare solo vicini a queste persone, che sono distrutte per questa grande perdita. Davide era conosciuto da tutti come: “Il piccolo Eroe!”

Una notizia davvero triste, che ha spezzato i cuori di tutti.

