Dea Paula Verdicchio ha perso la vita Un altro angelo è volato in cielo. Aveva solamente tre anni.

Un dolore terribile ha colpito la comunità di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, dove la piccola Dea Paula Verdicchio di soli tre anni, originaria di Napoli, ha perso la vita a causa della leucemia. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Un dolore terribile, che ha scioccato l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che speravano in qualche tipo di miracolo per la piccola.

In base alle informazioni che sono state rese, la bimba era stata ricoverata al Santobono di Napoli ed i dottori stavano provando a fare il possibile per salvarla.

Pochi giorni prima di spegnersi per sempre, la mamma sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Un invito a pregare a tutti per la piccola Dea che torni a casa, stamattina gli hanno diagnosticato una leucemia fulminante e adesso respira grazie alle macchine!”

Parole che sono entrate nel cuore di tutti, visto il triste destino che ha avuto la bimba. Domenica scorsa non è stato possibile celebrare i suoi funerali, per il nuovo Decreto emanato dal Governo, a causa del contagio da Coronavirus.

Infatti il suo ultimo saluto è stato celebrato presso la cappella del cimitero cittadino, con i parenti più stretti. I genitori, hanno scritto: “Amore di mamma, di papà e di Luna, ci manchi!”

Una vicenda terribile, che ha scioccato l’intera comunità, ma soprattutto tutti i suoi familiari che non si aspettavano questo triste destino per la loro bambina.

Tutta la popolazione sta infatti cercando, di fare il possibile per stare vicino ai suoi genitori, distrutti da questa grande perdita. Anche l’Amministrazione Comunale, ha deciso di scrivere un messaggio per questa famiglia e per la loro piccola Dea Paula, volata in cielo troppo presto.

