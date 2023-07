Era in sella al suo scooter a Torino Deborah Abate Zaro, avvocata impegnata nelle cause sociali e legale di Elena Celeste. Purtroppo in un bruttissimo sinistro la donna ha perso la vita. I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la sua vita. La corsa al CTO di Torino non è servita. Era ricoverata da giorni dopo l’incidente in Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza. Purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre.

Gli amici e i colleghi la ricordano come una donna solare e determinata, un’avvocata molto coraggiosa, impegnata nel sociale. Deborah Abate Zaro era una donna molto amata e apprezzata, che ha perso la vita a 59 anni per le ferite riportate in un sinistro che ha avuto luogo nella città di Torino.

Iscritta all’Ordine degli avvocati dal 1994, lavorava in uno studio legale avviato insieme al collega e amico Roberto Saraniti. Si è spenta nella giornata del 18 luglio 2023 all’ospedale CTO del capoluogo piemontese, dove si trovava ricoverata da diversi giorni.

Qualche giorno fa, infatti, la mamma di due ragazzi di 20 e 24 anni, è rimasta coinvolta in un incidente in scooter, che ha avuto luogo in Corso Agnelli, all’angolo con Corso Cosenza, a Torino.

Deborah Abate Zaro era un avvocato impegnato nel sociale. Era nel consiglio direttivo della Camera Penale «Vittorio Chiusano» e nella commissione pari opportunità della Regione Piemonte.

Addio a Deborah Abate Zaro, avvocata che in Piemonte aveva seguito molti casi di cronaca seguitissimi in tutto il paese

Perdiamo un’amica e una grande avvocata. Una persona con cui abbiamo passato gli ultimi mesi a discutere e confrontarci nel direttivo, all’interno del quale era una delle voci più ascoltate.

Queste le parole dei colleghi della Camera Penale del Piemonte occidentale e Valle d’Aosta.

L’avvocata aveva seguito alcuni famosi casi giudiziari in Piemonte, come las comparsa di Elena Celeste: il marito le aveva tolto la vita a gennaio del 2014 a Costigliole d’Asti.