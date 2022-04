Decreto riaperture: l’obbligo delle mascherine al chiuso previsto sino al 30 aprile

Il Consiglio dei Ministri ha siglato il via libera al nuovo decreto riaperture.

Il provvedimento stabilisce quattro punti fondamentali a partire dal vincolo di portare le mascherine antibatteriche sino a fine aprile.

In tema di provvedimenti urgenti, riservati al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (decreto-legge) il Consiglio dei Ministri stabilisce:

l'obbligo di indossare sino al 30 aprile le mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

la fine del sistema delle zone colorate;

l'adozione di eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute;

infine, in tema di capienze degli impianti sportivi, si ritorna al 100% all'aperto e al chiuso dal 1° aprile.

Le mascherine e l’igiene sono a tutt’oggi il primo step per prevenire la trasmissione del virus. Una piccola guida pratica in questi due anni ci ha insegnato che il virus si può trasmettere per contatto diretto, abbracciandosi, stringendosi la mano, baciandosi, oppure per contatto indiretto toccando un oggetto che è passato nelle mani di chi può diffondere il virus. Una terza via di trasmissione è quella aerea, ovvero attraverso goccioline di saliva che gravitano nell’aria dopo uno starnuto o un colpo di tosse.

I sanitari non si stancano di sottolineare che per limitare la diffusione del virus è ancora straordinariamente efficace e attuale indossare una mascherina protettiva, e tenere costantemente pulite e disinfettate la mani, utilizzando salviettine, sapone e igienizzanti di qualità, il tutto reperibile comodamente attraverso un acquisto online nella farmacia di fiducia.

Le mascherine ad alta protezione, le cosiddette “Ffp” ovvero “filtering face piece particles” che tradotto significa “facciale filtrante delle particelle” sono le più efficaci. Questa tipologia di dispositivo protegge sia chi le indossa, sia chi si trova accanto. Le Ffp sono suddivide nelle classi di protezione Ffp2 e Ffp3, e si distinguono in base all’efficacia filtrante.

Considerando le più utilizzate, ovvero le Ffp2, oltre a non consentire la trasmissione di virus e batteri a chi ci sta vicino, sono in grado di proteggere anche chi le indossa dal rischio di essere infettati da persone o da quel che gravita nell’ambiente.