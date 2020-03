Decreto zona rossa: regole da seguire e il modulo di autocertificazione per motivi di spostamento per gli animali DECRETO ZONA ROSSA: Ecco il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE da stampare per gli spostamenti con gli animali, ciò che bisogna scrivere e tutte le REGOLE da seguire quando si esce con loro

Dal 10 marzo 2020, in Italia è stato divulgato il decreto zona rossa, che gli abitanti devono seguire e che richiede di uscire soltanto in caso di necessità, per andare a lavorare, per problemi di salute o per andare al supermercato e in farmacia a comprare i beni di prima necessità. La gente, per quanto possibile, sta trascorrendo la maggior parte del tempo in casa. Molte attività hanno deciso di chiudere, mentre bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18:00, rispettando le norme di sicurezza.

Le persone devono mantenere la distanza di sicurezza di un metro l’una dall’altra. Nonostante però sia tutto scritto su un foglio ufficiale, sono ancora molte le domande che la gente si pone. Alcune di queste riguardano anche gli amici a quattro zampe. Di seguito, sono riportati alcuni punti che chiariranno ogni dubbio.

Quali sono le regole per spostarsi? Posso portare il cane dal veterinario? Posso portarlo a fare i bisogni?

È stato reso noto che prendersi cura dei propri animali domestici e di quelli che si trovano nei canili, rientra tra le necessità consentite.

Il proprietario di un amico a quattro zampe può uscire per comprare il cibo per nutrirlo o per ogni necessità che riguarda l’animale, così come i volontari possono continuare ad uscire per prendersi cura degli animali bisognosi. L’importante è scaricare il modulo di autocertificazione sui siti ufficiali. Eccolo QUI.

Dopodiché bisogna sbarrare la casella situazione di necessità e dichiarare, dove segnato nella foto, applicando modifiche al testo:

“Lo spostamento è ai fini di accudire animali che si trovano… (riportare la struttura) in via… (riportare l’indirizzo)… Di cui sono responsabile ai sensi (riportare l’articolo legislativo)… per non incorrere in maltrattamento e uccisione di animali con condotte omissive”.

Quando si esce a portare il cane a passeggio o da qualunque altra parte necessaria, bisogna rispettare le seguenti regole:

È preferibile che il proprietario indossi mascherina e guanti, meglio se monouso.

Il proprietario deve portare con sé un sacchetto per i bisogni degli animali e una bottiglietta d’acqua, per lavare la pipì.

Il proprietario deve cercare di uscire nelle ore meno affollate e di stare a un metro di distanza dalle altre persone.

Il proprietario non deve mettere assolutamente la mascherina o altre protezioni all’animale. Questo non può contrarre il virus ne può trasmetterlo.

Una volta rientrato a casa, il proprietario deve lavare le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone.

Se il proprietario ha sintomi influenzali, non deve uscire dall’abitazione, ma può affidare l’animale ad un dog-sitter o a un’altra persona che provvederà, sempre rispettando le norme di sicurezza, a portare il cane a fare i bisogni o in qualunque altro posto in cui abbia necessità di andare.

È bene condividere queste informazioni con quanti più proprietari di animali possibile, in questo momento di emergenza sanitaria, in modo che qualitutti sappiano quali sono le regole da rispettare e i comportamenti da seguire.