Nella giornata di ieri, venerdì 12 maggio il medico legale ha eseguito le autopsie sui corpi di Jessica Malaj e Massimo De Santis, le due persone decedute nei delitti di Torremaggiore. L’unico accusato è il padre di famiglia Taulant Malaj, che ora si trova in arresto.

Sono in corso tutte le indagini per questo episodio che purtroppo ha portato all’improvvisa scomparsa di una ragazza di 16 anni e di un noto barista del posto di 51 anni.

Era la notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio. La famiglia Malaj era nella loro abitazione e tutti erano andati a dormire. Dal racconto del principale sospettato, lui e la moglie erano a letto, quando la donna ha iniziato a chattare.

Nel momento in cui lui ha controllato il suo telefono, ha scoperto che la persona in questione era proprio il vicino di casa, Massimo De Santis. Così preso dalla rabbia, Taulant ha preso un’arma in cucina ed ha atteso il suo rientro nella palazzina.

Alla fine, lo ha colpito sulle scale con diversi fendenti. Successivamente è tornato nella sua abitazione e si è scagliato contro la moglie. La figlia Jessica però, nel cercare di difendere la madre si è messa in mezzo, perdendo la vita per mano di suo padre.

Delitti di Torremaggiore: le autopsie

Il medico legale ha eseguito le autopsie nella giornata di venerdì 12 maggio. Da ciò che riporta l’Ansa, Massimo De Santis è deceduto a causa di circa 20 fendenti.

Jessica Malaj invece, da 6 fendenti che erano concentrati tutti nella zona del petto. Dall’ordinanza del Gip è emerso che purtroppo il suo fratellino di 5 anni, nel sentire il trambusto si è svegliato ed ha assistito spaventato a tutto.

Gli inquirenti inoltre, in quella stessa giornata hanno ascoltato anche la moglie Tefta, che si trova ricoverata all’ospedale di Foggia. La sua testimonianza è durata circa 2 ore.

Alla fine, la mamma della donna è uscita dalla stanza in compagnia del Pm, ma non è ancora chiaro cosa la donna abbia raccontato. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo straziante episodio.