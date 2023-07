Un nuovo straziante delitto è avvenuto a Pozzuoli nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 luglio. Il marito ha tolto la vita alla moglie al culmine di una lite e poi ha puntato l’arma contro sé stesso, compiendo il gesto estremo davanti agli occhi dei loro tre figli.

I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, che dopo aver sentito i colpi, hanno chiesto l’intervento dei sanitari. Questi ultimi però, una volta arrivati non hanno potuto far altro che constatare i loro decessi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 28 luglio, intorno alle 17.30. Precisamente in una casa che si trova in via Parini, a Monterusciello, a Pozzuoli.

I vicini hanno chiesto l’intervento dei medici dopo aver sentito quei colpi, ma i medici intervenuti nell’abitazione non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi.

Da ciò che è emerso in queste ore, la coppia di 50 anni lui e 38 anni lei, ha avuto una lite. L’uomo però, al culmine del litigio ha tirato fuori l’arma ed ha colpito la moglie, che purtroppo ha perso la vita in pochi istanti.

Alla fine, l’ha puntata contro sé stesso ed ha compiuto il gesto estremo, davanti agli occhi dei loro figli.

Delitto a Pozzuoli, cosa è emerso

I due coniugi si chiamavano Antonio Di Razza ed Angela Gioiello. Erano molto conosciuti in zona e tutti per il momento li hanno descritti come una famiglia per bene, che fino a quel giorno non hanno mostrato problemi tra loro.

All’arrivo dei medici, per loro non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari li hanno trovati senza vita nella loro camera da letto e vicino a loro l’arma usata per commettere il delitto ed il gesto estremo.

Ora sul posto stanno lavorando le forze dell’ordine, per capire il movente dietro questo episodio così grave. Vogliono capire cosa è successo ed il perché. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.