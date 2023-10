Arrivata la condanna per Valentina Boscaro, la 31enne che il 25 settembre 2022 ha messo fine alla vita del fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al cuore. Il pm aveva chiesto l’ergastolo, poiché l’imputata per l’accusa non si sarebbe mai mostrata pentita. Ma la richiesta non è stata accolta.

Valentina Boscaro è stata condannata a 24 anni di reclusione per le accuse di delitto e diffamazione. Una sentenza che ha deluso la famiglia di Mattia Caruso, che fuori dall’aula ha rilasciato le proprie dichiarazioni a Il Gazzettino.

La pena non è giusta, lei ha preso in giro tutti come solo satana può fare. Non è una donna, è satana. Per me questa causa l’ha vinta lei. A me dispiace per la madre e il padre, noi abbiamo cuore e non siamo come loro. Loro non hanno cuore, non sono venuti da noi. Non sono in collera, mio figlio tanto non ritorna.