Si sono concluse le ricerche di Denise Galatà, la 19enne caduta nel fiume Lao mentre faceva rafting con i compagni di scuola e gli insegnanti.

Per due giorni, i Vigili del Fuoco e i volontari l’hanno cercata senza sosta e tutti hanno pregato e sperato nel lieto fine. Lieto fine che, purtroppo, non è arrivato. Poche ore fa era giunta la notizia del ritrovamento del caschetto di Denise Galatà, a circa cento metri dal punto dell’impatto. Pochi minuti fa, invece, si è diffusa la straziante notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Denise Galatà, poco distante dal punto in cui il gommone si è ribaltato. La 19enne stava facendo rafting con la scuola, frequentava il Liceo Giuseppe Rechini di Rizziconi. Si trovava su un gommone con altri 3 compagni, insieme a loro anche le guide e gli insegnanti. Improvvisamente, hanno urtato un masso e sono finiti in acqua. I tre amici della ragazza sono stati subito portati in salvo, ma di Denise si sono perse le tracce.

Il ritrovamento di Denise Galatà

A lanciare l’allarme è stata una delle guide. I vigili del fuoco hanno raggiunto il posto in breve tempo e si sono subito messi a lavoro, con la speranza di trovarla e salvarla. Purtroppo nessuna buona notizia nella notte e in mattinata. Solo poco fa, lo straziante ritrovamento.

In tanti si sono stretti al dolore della famiglia, gli abitanti e la comunità scolastica. Il preside ha rivelato che non era la prima volta che la scuola organizzava un’attività del genere, non era mai accaduto nulla.

Un triste destino quello di Denise, che ha spezzato la sua vita a soli 19 anni. I dettagli sul ritrovamento sono ancora pochi, nelle prossime ore verranno diffusi nuovi aggiornamenti.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine, per analizzare e stabilire le eventuali responsabilità dell’accaduto.