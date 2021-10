Poche ore fa, Piera Maggio ha reso pubblico il nuovo Age Progression di Denise Pipitone. Come potrebbe essere oggi la sua bambina, ormai una ragazza di 21 anni.

L’invecchiamento 2021, come ha spiegato la stessa mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US attraverso l’utilizzo di foto autentiche della piccola Denise e della sua famiglia, ovvero il fratello e i genitori biologici.

Naturalmente, si tratta di una ricostruzione e non di una realtà. Piera Maggio ha chiesto al web di diffondere soltanto l’immagine ufficiale attraverso i canali dedicati alla ricerca di sua figlia e di non modificare o stravolgere le locandine. Come è purtroppo successo negli ultimi mesi. Le immagini di Denise Pipitone sono state affiancate a quelle di persone che non c’entravano nulla. Gli utenti le hanno prese, senza consenso, dai profili Facebook, invadendo la loro privacy.

Cortesemente Vi chiediamo di NON modificare, ritagliare, stravolgere, questa locandina del nuovo age progression 2021. Senza le informazioni ufficiali necessarie, NON potrà essere di nessun aiuto a Denise. Grazie 🌹. Denise è nata il 26/10/2000 – Sequestrata il 01/09/2004.

L’udienza per il caso Denise Pipitone fissata al prossimo 23 novembre

Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Marsala per il caso della piccola Denise Pipitone, la famiglia ha presentato istanza di opposizione.

Piera Maggio e Piero Pulizzi, sostenuti dai loro legali, non hanno alcuna intenzione di mollare. La Procura vuole chiudere le indagini, di nuovo, dopo 17 anni, ma Denise come spesso ripete la sua mamma, non si è rapita da sola. Due genitori che soffrono da 17 anni e che oggi hanno diritto di sapere la verità. Bisognerà attende la decisione del Gip, dopo aver ascoltato entrambe le parti.

L’Italia intera continua a sostenere la famiglia della bimba scomparsa e a far in modo che l’attenzione mediatica continui a rimanere sulle tante bugie e sui tanti dubbi del rapimento.