La notizia è stata diffusa dall’Ansa. Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha affidato una perizia grafologica sull’alibi di Anna Corona. Perizia che verrà effettuata da Sara Cordella, una grafologa forense che dovrà stabilire se la firma sul registro delle presenze del lavoro del 1 settembre 2004, era davvero della donna.

La perizia durante il processo fu effettuata soltanto sull’orario di uscita delle 15:30. Orario che risultò essere stato scritto dalla collega Francesca Adamo. Ma proprio quest’ultima, pochi giorni fa, durante un’intervista tv con il programma televisivo La vita in diretta, ha ammesso di aver firmato quel giorno al posto di Anna Corona.

Era la prima volta che la collega le chiedeva quella cortesia. E lei ha accettato, consapevole del fatto che non stesse facendo nulla di male. Francesca ha raccontato anche di aver visto Jessica e Alice Pulizzi in albergo.

Francesca Adamo affermò di aver visto le figlie di Anna Corona

Dopo la scomparsa di Denise, quando gli inquirenti domandarono alla collega se qualcuno fosse andato a far visita ad Anna Corona, lei inizialmente rispose di no. In seguito, raccontò di Jessica e Alice. Quando le venne chiesto perché avesse mentito, per poi dire invece di aver visto le due figlie, rispose che credeva che con “visita”, le forze dell’ordine intendessero qualcuno che non si vede mai.

Credit: La vita in diretta

Francesca Adamo, oggi, a la vita in diretta, ha dichiarato e riconfermato anche dopo 17 anni, che Jessica Pulizzi e la sorella più piccola quel giorno sono arrivate all’albergo in motorino. E che portavano una busta con delle giacche. Si sono trattenute per 5/10 minuti e poi sono andate via. La collega però non ha visto andare via Anna Corona e non sa a che ora quel giorno sia uscita dal posto di lavoro.

Credit: Chi l’ha visto

La posizione di Anna Corona è stata archiviata. Ma negli ultimi giorni è emersa la notizia che sarebbe finita di nuovo nel registro degli indagati insieme a Giuseppe Della Chiave. Notizia che non ha ancora trovato conferme ne smentite da parte della Procura.

Se la perizia calligrafica dovesse dimostrare che la firma è stata messa da Francesca Adamo, cadrebbe uno degli alibi di Anna Corona.