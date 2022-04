È stata trasmessa la quarta ed ultima puntata della Docuserie dedicata alla piccola Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. Ad aprirsi al pubblico, davanti alle telecamere, è stata la mamma Piera Maggio.

L’intera Italia conosce molto bene quella mamma coraggio che, nonostante i dolori, le delusioni e gli anni, continua a lottare per la verità. Piera Maggio vuole soltanto scoprire cosa sia accaduto alla sua bambina, strappata dal suo amore a soli 4 anni. Denise oggi potrebbe essere un’adolescente che non sa quale sia il suo vero passato e chi siano davvero i suoi genitori.

Le parole di Piera Maggio

Si rimane sospesi nel vuoto, mentre la vita scorre tranquillamente per tutti, per chi ha perso il proprio figlio, il proprio caro in questo modo, il tempo non scorre mai.

Mi alzo la mattina col pensiero di dove possa trovarsi Denise in quel momento e vado a letto con quel pensiero quotidianamente.

Piera Maggio ha poi espresso la sua paura su cosa sia potuto accadere davvero a sua figlia, qualcosa di brutto. Una verità che qualcuno conosce molto bene e che, nonostante il clamore mediatico e le indagini, continua a tacere.

Una verità a cui la donna non vuole credere ed è per questo che continua a cercare sua figlia viva, finché non troverà prove che potrebbero confermare il contrario:

Ed è per questo che io oggi dico che la cerco viva, fino a prova contraria. Se mi daranno dimostrazione diversamente, allora lì si scriverà un’altra storia, fino ad allora siamo qui a lottare per lei.

Dov’è Denise Pipitone?

La docuserie ha lo scopo di evidenziare tutti gli aspetti oscuri della vicenda, tutti gli elementi emersi dalle indagini e che non dovrebbero permettere che il caso venga archiviato. Anche Kevin, il fratello maggiore, ha parlato per la prima volta della scomparsa di Denise. Ha raccontato di come, da bambino, abbia affrontato quel periodo che ha stravolto la sua vita e di come ha visto sua madre crollare e rialzarsi ogni volta.

L’ultima inchiesta, che ha visto indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona, è stata archiviata. Ma i riflettori sulla bimba scomparsa sono ancora accesi. Il caso ha portato anche ad una Commissione d’inchiesta e ora la speranza è che questa possa far luce sulla verità.

La sua mamma e il suo papà Piero Pulizzi continuano a sperare e il loro cuore batte forte ogni volta che squilla il telefono. Dov’è oggi la piccola Denise Pipitone?