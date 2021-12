Denise Pipitone, il Gip di Marsala ha preso la sua decisione. Tutti aspettavano con il fiato sospeso, sopratutto la sua famiglia che da 17 anni lotta per la verità. Piera Maggio e Pietro Pulizzi si sono però ritrovati ad affrontare un’altra grande delusione.

Il Gip ha deciso di accogliere la richiesta della Procura ed ha archiviato il caso della bimba scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web ed ha portato tantissime persone ad esprimere la propria delusione e a sostenere Piera Maggio.

Questa volta l’intera Italia sperava che il Tribunale decidesse di accogliere la richiesta di opposizione e che le indagini su Denise Pipitone continuassero, al fine si arrivare ad una verità. La figlia di tutti, perché è questo che Denise è diventata, è scomparsa da 17 anni. Nessuno sa cosa le sia realmente accaduto, se sia ancora viva e dove si trovi adesso. Qualcuno però l’ha rapita e continua a vivere la sua vita in tranquillità e questo è ciò che fa più rabbia.

Solo pochi giorni fa era arrivata la notizia che qualcuno avrebbe deciso di ostacolare la commissione d’inchiesta. Ora, si aggiunge l’archiviazione del caso.

La domanda che ormai le persone si pongono è una sola. Perché sembra che in ogni nuova strada intrapresa ci sia qualcuno che non voglia che Denise Pipitone venga trovata e che si scopra ciò che è realmente accaduto quel 1 settembre del 2004?

Solo poche ore prima, Piera Maggio aveva pubblicato un post su Facebook, sperando di ricevere il regalo più bello per questo Natale.

A NATALE PUOI… A NATALE E OLTRE POTETE… BASTA SOLO VOLERLO. Un bel regalo che potreste fare a Denise 🎁 è VERITÀ E GIUSTIZIA.

La speranza adesso è che grazie alla commissione d’inchiesta si possa continuare a lottare per la verità e la giustizia, perché come ripete sempre Piera Maggio, una bambina di 4 anni non decide di andarsene di casa o di sparire da sola nel nulla. Qualcuno l’ha rapita, le ha tolto l’amore della sua famiglia. Forse Denise non c’è più o forse è una ragazza di 21 anni che non sa di avere una mamma e un papà.