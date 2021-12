Si è tenuta la prima seduta in Parlamento per la commissione d'inchiesta sul caso della piccola Denise Pipitone: il post di Alessia Morani

Si è tenuta la prima seduta in Parlamento per l’iter per una commissione d’inchiesta sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara Del Vallo.

La Procura ha presentato richiesta di archiviazione e il Gip di Marsala si è riservato di decidere. Da oggi Denise ha una nuova voce. La notizia è stata pubblicata su Facebook dalla deputata alla Camera per il Partito Democratico Alessia Morani. Colei che ha proposto la commissione d’inchiesta, che ha lo scopo di aiutare una mamma coraggio di nome Piera Maggio e fare luce su tutti i punti oscuri e mai chiariti che riguardano il rapimento di una bambina di 4 anni. Una bambina che oggi potrebbe essere ancora viva e non sapere la sua vera identità.

Si è appena conclusa la prima seduta della Commissione Affari Costituzionali in cui abbiamo iniziato l’iter per l’istituzione della commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone. Tutti i gruppi parlamentari sono d’accordo sulla necessità di accelerare al massimo la discussione anche valutando la possibilità della commissione in sede legislativa. Il presidente farà le opportune verifiche e poi riconvocherà la commissione. Siamo partiti!!

Denise Pipitone, la figlia degli italiani

Dopo 17 anni di lotta e di delusioni, in cui Piera Maggio e tutta la sua famiglia si sono sentiti soli, finalmente hanno ricevuto l’attenzione e il supporto che hanno sempre chiesto. Come dice sempre anche la mamma della bimba scomparsa, Denise è diventata la figlia di tutta l’Italia. Tutti le hanno dato voce e oggi chiedono verità e giustizia. Una bambina così piccola non sparisce nel nulla da sola. Qualcuno l’ha rapita e l’ha strappata dall’affetto dei suoi cari. E un’azione del genere non può rimanere impunita. I suo genitori meritano di sapere la verità, meritano di sapere se è ancora viva.