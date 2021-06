Durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado, la guardia giurata Felice Grieco ha rivelato di essersi recato dagli inquirenti per denunciare un fatto.

Tutti ricordano la sua importante figura nella storia del rapimento della piccola Denise Pipitone. La guardia giurata che riprese a Milano una donna di origini rom in compagnia di una bambina di nome Danas. Quest’ultima somigliava in modo incredibile alla bimba scomparsa a Mazara del Vallo ed era incappucciata nonostante le alte temperature. Non solo, nel filmato si sente la donna che la chiama Danas e lei che le risponde con un accento siciliano “Dove mi porti“.

Felice Grieco ha spiegato in diretta tv di aver ricevuto un link sui social da una persona che vuole rimanere anonima. Era un articolo di un giornale che parlava di rom e tra le foto ha subito notato una donna identica a quella del video di Milano. La guardia giurata ha spiegato che ne è certo, poiché è inconfondibile e che quelle erano delle immagini di repertorio. Si è così recato alle forze dell’ordine per denunciare la cosa.

Io voglio la verità. Sono andato dai carabinieri per una denuncia. Qualche giorno fa ho avuto una segnalazione da una signora che vuole rimanere anonima, mi ha inviato un link di un articolo che parla di rom. C’erano delle persone e io tra queste ho riconosciuto la donna di Milano, quella che accompagnava la piccola Danas a Milano. È inconfondibile, io ricordo le facce. Ho subito segnalato a chi di dovere e ho formalizzato il riconoscimento sperando di riuscire a risalire a quella donna del video.

Felice Grieco è convinto che quella bambina era davvero la piccola Denise Pipitone. Danas e la donna rom, nonostante l’attenzione mediatica, non sono mai state rintracciate.

Quel giorno la guardia giurata ha chiamato la polizia e chiesto agli agenti di poter fermare le due con una scusa. In loro compagnia c’erano anche un uomo e un altro bambino con la fisarmonica. Ma gli venne detto di non fare nulla e di attendere l’arrivo delle autorità. Alla fine però il gruppo si è allontanato e dopo 17 anni c’è ancora il dubbio che potesse essere davvero Denise Pipitone.