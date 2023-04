“Devo dirvi una cosa”, la rivelazione incredibile al matrimonio, la sposa crolla

Ogni tanto sul web capita di leggere storie che lasciano a bocca aperta. Questa arriva direttamente da un forum americano presente su Reddit e racconta la vicenda di una ragazza prossima al matrimonio che si è scagliata contro una delle sue migliori amiche che avrebbe dovuto essere damigella d’onore al lieto evento. Il tutto per un motivo alquanto bizzarro.

Tutto è iniziato durante la festa di addio al nubilato organizzata dalle amiche della sposa. Nel corso della serata una delle damigelle ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta: ha confessato di soffrire di una grave malattia, la sindrome alcolica fetale. Si tratta di una patologia che si manifesta nel feto, esposto durante la vita intrauterina all’alcol consumato dalla madre durante la gravidanza.

Un racconto molto triste che ha fatto però infuriare la sposa, il motivo? l’avergli rubato la scena in una serata dove la protagonista doveva essere lei. Infatti quella sera ha sposina ha raccontato che tutti i discorsi si sono concentrati sulla confessione dell’amica e lei si è sentita messa da parte.

Ha così scritto tutto sul famoso forum americano raccontando di esserci rimasta male anche perché la diagnosi l’aveva scoperta 3 mesi prima, come mai aveva deciso di divulgare la notizia proprio ora? non poteva attendere al massimo dopo il matrimonio?

La sposa ha così raccontato di aver parlato anche con il marito che l’ha appoggiata in questa storia. Ha inviato una email all’amica spiegandole di avergli rubato uno dei giorni più felici della sua vita e se questo si doveva verificare anche al matrimonio, avrebbe preferito che lei non partecipasse come damigella.

“Avrebbe potuto aspettare ancora qualche settimana fino a dopo il matrimonio per fare questa rivelazione. È ancora invitata al matrimonio, ma non voglio che diventi una damigella d’onore dopo questo. Il mio fidanzato è d’accordo con me, sto sbagliando?” – ha chiesto sul forum.

In tanti hanno criticato questa scelta egoistica della sposa per una storia molto triste.