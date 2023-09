Una storia che ha lasciato sconcertate tantissime persone, soprattutto la famiglia dell’uomo. Adamo è scomparso 10 anni fa, nel 2013, ha lasciato una lettera ai suoi genitori e alla ex Raffaella, dicendo loro di volersi togliere la vita per via di un grosso debito. Voleva risparmiare loro dolore e anche le spese per il funerale. E da quel momento, tutti hanno vissuto nel dolore. Ma la verità è venuta a galla grazie al programma televisivo Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli.

Durante l’ultima puntata del programma, trasmessa lo scorso mercoledì, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Adamo è vivo e si trova in Grecia.

La sua storia risale al 2013. Adamo era sposato con Raffaela, una relazione andata avanti 15 anni. Dalla loro unione sono nate due bambine. Nel 2013, dopo tre giorni trascorsi con le sue figlie, l’uomo ha scelto di far perdere le sue tracce. Inizialmente, l’ex moglie non si è preoccupata. O almeno fino a quando non è stata contattata dalle forze dell’ordine, che avevano trovato delle lettere a casa dell’uomo. Aveva lasciato parole sofferenti a lei e ai suoi genitori. Un debito pericoloso dal quale doveva proteggerli.

Subito è stato lanciato l’allarme, la famiglia ha contattato l’associazione Penelope e il programma tv Chi l’ha visto, che si occupano di persone scomparse. Nonostante le indagini, nessuno ha capito che fine avesse fatto Adamo. Forse si era davvero tolto la vita, è ciò che aveva detto alla sua mamma e al suo papà, chiedendo loro di prendersi cura di Raffaella e delle sue bambine.

Adamo è vivo, è stato trovato in Grecia

Adamo invece è vivo, non ha compiuto nessun gesto estremo, si trova in Grecia. Una notizia arrivata dopo 10 anni di domande e sofferenza e dopo che il caso, nel 2015, era stato archiviato.

Ma come ha fatto il programma tv a scoprire che l’uomo è vivo e che vive in un’altra parte del mondo? Raffaella aveva deciso di chiedere il divorzio, dopo anni e anni. Il suo avvocato ha scoperto che il marito non era un uomo scomparso, ma che nel 2022 aveva fatto richiesta per essere un cittadino italiano residente in Grecia. Dopo la segnalazione, Chi l’ha visto è riuscito a trovare Adamo e a scoprire tutta la verità.

L’uomo, tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioni e ha chiesto ai giornalisti di andare via e di essere lasciato in pace.