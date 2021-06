Diana de Feo è morta. Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa della giornalista italiana, famosa anche per essere la moglie di Emilio Fede, volto storico delle notizie andate in onda su Rete 4 e grande amico di Silvio Berlusconi. La donna si è spenta all’età di 84 anni: lascia il marito e due figlie femmine.

Diana de Feo è morta mercoledì 23 giugno 2021 a Villa Lucia, la sua casa storica di Napoli, la città che aveva scelto per vivere. La donna era malata da tempo e lascia il marito, collega ed ex direttore del tg4, Emilio Fede, e le due figlie nate dal loro matrimonio.

I funerali della giornalista italiana sono in programma per la giornata di oggi, giovedì 24 giugno 2021, nella chiesa di San Gennaro al Vomero, celebre quartiere che si trova sulle colline del capoluogo campano. Un addio alla presenza degli amici più intimi e dei famigliari più stretti.

Diana de Feo morta: chi era la moglie di Emilio Fede

La moglie del giornalista Mediaset era nata a Torino il 9 marzo del 1937. Per molti anni ha vissuto a Napoli, che è diventata la sua città di adozione. Era figlia di Italo de Feo, uno dei più importanti giornalisti del panorama dei media italiani. Lui era originario di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.

Anche lei era giornalista come il padre, iscritta all’Albo dei giornalisti professioni del Lazio dal 1966. Ha lavorato per 20 anni con Flora Favilla per la rubrica del Tg1 l’Almanacco del giorno dopo, di Giorgio Ponti. Ma è stata anche inviata di arte e cultura per il telegiornale della prima rete della tv pubblica.

È stata anche senatrice del Popolo della Libertà per la XVI legislatura, con Silvio Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2008, infatti, ha vinto in Campania con le liste del Popolo della Libertà.

Era sposata dal 1965 con il collega Emilio Fede, da cui ha avuto due figlie, Sveva e Simona.