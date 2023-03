Il mondo dello sport mondiale e in particolare quello dell’atletica leggera ha appreso con enorme tristezza la notizia della scomparsa di Dick Fosbury. Lo statunitense rivoluzionò il salto in alto, inventando la tecnica di salto che tutt’ora viene utilizzata e che è stata rinominata con il suo nome. Aveva 76 anni e se ne è andato, come spiegato dal suo agente, per una ricaduta del linfoma di cui soffriva da qualche tempo.

Richard Douglas Fosbury, nato a Portland in Oregon il 6 marzo del 1947, è stato un campione di atletica leggera statunitense, specializzato nella disciplina del salto in alto.

La sua altezza, 193 cm, e la sua stazza, quasi 100 kg, gli permisero di essere naturalmente portato alla celebre disciplina che consiste nel prendere la rincorsa e saltare aldilà di un’asta fissata ad una determinata altezza, per poi cadere su di un materasso.

Fin da giovanissimo mostrò il suo talento in terra nazionale, vincendo il campionato universitario NCAA e i trials americani di qualificazione ai giochi olimpici di Città del Messico del 1968.

Proprio in Sud America, nella competizione a cinque cerchi, diede vita inconsapevolmente ad una performance che era destinata a cambiare e migliorare per sempre la storia del salto in alto.

Prima del 1968, infatti, gli atleti saltisti in alto erano soliti ad affrontare i salti con il cosiddetto stile ventrale, ossia approcciando all’ostacolo a faccia in giù.

Lui invece si presentò alle Olimpiadi messicane e saltò a faccia in su, con la tecnica che tutt’ora viene utilizzata dagli atleti di salto in alto e che da allora, viene chiamata proprio Fosbury flip.

In quell’occasione vinse agevolmente la medaglia d’oro e stabilì il nuovo record olimpico a 2,24 metri.

L’annuncio della morte di Dick Fosbury

A dare il tragico annuncio della scomparsa di Dick Fosbury,ci ha pensato il suo amico e storico manager Ray Schulte. In una nota ha scritto: