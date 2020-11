Il figlio de El Pibe de Oro, Diego Maradona Junior si trovava ricoverato in ospedale, quando ha appreso della morte di suo padre. Un ricovero deciso dopo aver accusato i classici sintomi del Covid-19. Il figlio dell’ex calciatore ha però chiesto di essere dimesso, non appena venuto a sapere del tragico ed improvviso decesso del suo papà.

Secondo quanto riportato, sembrerebbe che la struttura sanitaria abbia accolto la sua richiesta e gli abbia concesso le dimissioni.

L’intento del giovane 34enne è quello di partecipare al funerale di Diego Armando Maradona, che si terrà in Argentina, anche se non sarà una cosa facile per lui, viste le norme anti-contagio per il Covid-19.

Il post della moglie di Diego Maradona Junior

Rebelle, la moglie di Diego Maradona Junior, ha pubblicato un messaggio in una storia Instagram, chiedendo rispetto in un momento così delicato e doloroso per tutta la famiglia.

Stiamo cercando di metabolizzare la notizia. Abbiate rispetto.

In molti ricordano la storia di padre e figlio, che si sono incontranti soltanto quando Diego Jr aveva 22 anni. Inizialmente, l’ex calciatore argentino non lo aveva riconosciuto. Avvocati e battaglie legali, avevano poi portato al rapporto che li legava.

Morto El Pibe de Oro

Questo pomeriggio, la tragica notizia ha iniziato a diffondersi sui social, lasciando tanta tristezza nel cuore di tutto il mondo. Diego Armando Maradona si è spento all’età di 60 anni, a seguito di un arresto cardiaco. Era stato da poco dimesso dall’ospedale, dopo un delicato intervento alla testa. Intervento che si era concluso con successo e che gli aveva permesso di tornare ad una vita normale. L’ex calciatore è morto nella sua abitazione.

Il mondo del calcio è in lutto e in tanti stanno pubblicando le vecchie foto e i suoi memorabili goal, che per sempre segneranno la storia del calcio.