Il piccolo Trace Maens è morto a 5 anni, purtroppo dopo ore di agonia all’interno della macchina dei suoi genitori. Quando la madre si è resa conto che del figlio non c’erano tracce, ha provato a cercarlo, ma quando ha scoperto che era in auto, per lui non c’era più nulla da fare.

I due genitori erano impegnati ad organizzare la festa di compleanno della figlia maggiore ed erano tutti eccitati e felice. La mamma credeva che il bimbo avesse seguito la sorella fuori dalla vettura.

Erano usciti tutti e quattro insieme per fare gli ultimi acquisti. Una volta a casa però, la bambina più grande e scesa e con lei anche la madre ed il padre. Amanda Maens nella sua dichiarazione ha detto che credeva che il bambino fosse con l’altra figlia.

Circa 2-3 ore dopo si è resa conto che di lui non c’erano tracce. Ha provato a chiamarlo per tutta la casa, ma quando è andata nel cortile ha fatto la triste scoperta.

Il piccolo Trace era ormai esanime all’interno del Suv Porsche di proprietà della donna. Con la speranza di poterlo salvare, hanno allertato tempestivamente i sanitari.

Tuttavia, i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvare il bimbo. Purtroppo la temperatura all’interno del veicolo era arrivata ai 40 gradi ed il piccolino è morto per un colpo di calore, dopo una lenta agonia.

Le indagini per la morte del piccolo Trace Maens

Nell’abitazione della famiglia, ovviamente sono arrivate anche le forze dell’ordine, che si sono messe subito a lavoro per capire la dinamica dei fatti. Lo sceriffo della contea Harris Ed Gonzalez sull’accaduto ha dichiarato:

Erano completamente eccitati dall’idea di preparare tutto. Sono scesi dall’auto e sono rientrati in casa per fare i preparati e per aspettare gli ospiti.

Per ora nei confronti dei genitori non risultano esserci accuse, ma le indagini non si sono ancora concluse. In tanti sui social stanno scrivendo dei messaggi per il piccolo Trace, perché sconvolti dalla sua perdita.