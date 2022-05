La morte di Dimitri Roveri ha sconvolto l’intera comunità di Quingentole, nel Mantovano. Il ragazzo di soli 28 anni è stato colpito da un malore improvviso durante una partita di calcio a Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo.

Il giovane si è accasciato a terra e nonostante le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele, dove è stato anche sottoposto ad un delicato intervento.

Una scena che è accaduta davanti agli occhi della sua famiglia. La sorella Nicole, presidentessa della squadra e adibita all’uso del defibrillatore, è subito intervenuta in soccorso di suo fratello, in attesa dei soccorsi.

Dimitri sarebbe diventato papà di un maschietto il prossimo settembre. La compagna Sara è incinta e dopo la straziante perdita, sono tantissime le persone che le stanno mostrando vicinanza e che vogliono aiutare lei e il futuro nascituro.

In supporto a quel bambino che non potrà mai conoscere il suo papà, la comunità si è unita per istituire una raccolta fondi sul sito Gofundme. Questo il commovente post che accompagna la petizione online:

Non c’è nulla che possa colmare questo vuoto. Sei andato via all’improvviso mentre stavi correndo per la tua più grande passione. Dima, per tutte le infinite volte in cui hai dimostrato la tua bontà d’animo e la tua genuinità che ti contraddistinguevano.Questa raccolta è per il piccolo Edo, affinché un giorno la mamma Sara possa farlo diventare un capitano come te.

Dimitri Roveri era il capitano della sua squadra di calcio e lavorava in una casa di riposo, poco distante dal suo paese.

Le parole del Sindaco per la morte di Dimitri Roveri

Sono tanti i messaggi apparsi sul web dopo la tragedia, di amici e familiari che hanno voluto ricordarlo per l’ultima volta. Anche il Primo Cittadino di Quingentole ha voluto esprimere il cordoglio a nome della comunità. Le parole di Luca Perlari: