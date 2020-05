Dinner at home: cucinare in streaming Gli Chef Viglietti, Marzetti e Di Iorio ti aiutano a cucinare in streaming interattivo

A CENA CON GLI CHEF è l’iniziativa ideata da Pierpaolo Roselli di DINNERATHOME.IT che si pone l’obiettivo di portare nelle case delle cooking class experience in diretta streaming con prestigiosi chef della cucina italiana, in una nuova atmosfera tra il reale e il virtuale.

Un’esperienza da vivere a casa, in famiglia o con gruppi di amici a distanza, in cui gli chef entreranno solo virtualmente nelle cucine degli italiani guidando scrupolosamente la preparazione di un menù gourmet di 3 portate. Un’occasione unica di dialogo e interazione, per imparare a cucinare da grandi maestri in un’atmosfera di piacevole convivialità e informalità.

Il portale DINNERATHOME.IT raccoglierà le prenotazioni delle cooking experience che avranno inizio domenica 10 maggio alle ore 19.00, con una cena inaugurale in cui i tre artigiani del gusto saranno protagonisti in diretta streaming in occasione della “Festa della Mamma”: un’iniziativa di solidarietà e senza scopo di lucro in cui si verrà coinvolti in un cooking show virtuale unico ed esclusivo a 6 mani.

Nel mese di maggio gli chef saranno poi disponibili nei diversi giorni della settimana, secondo un calendario le cui prenotazioni saranno raccolte via email a chiunque ne farà richiesta, da qualsiasi città d’Italia.

Domenica e lunedì con Massimo Viglietti, martedì, giovedì e sabato con Stefano Marzetti, mercoledì e venerdì con Giuseppe Di Iorio: saranno incontri unici da non perdere!

A CENA CON GLI CHEF è la prima iniziativa promossa dal nuovo portale www.dinnerathome.it e da Dimensione Suono Soft, la radio del relax e del benessere, dedicato al mondo delle dinner experience a casa.