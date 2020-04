Dipendenti di un’azienda, compiono un atto di puro altruismo per aiutare un padre a stare vicino al proprio figlio malato di leucemia 700 dipendenti di un'azienda, compiono un atto di puro altruismo per aiutare un padre a stare vicino al proprio figlio malato di leucemia...Non sempre sono necessarie le donazioni di denaro, ecco cosa hanno fatto per questo papa

Ci sono momenti della vita che sono pieni di ostacoli e molto difficili da superare. Tutto sembra oscurarsi, ma ci sono sempre persone disposte ad aiutare a superare la situazione che sembra non avere via d’uscita. Ad Assia, in Germania, un padre di 36 anni stava attraversava un periodo terribile dopo aver scoperto, nel gennaio 2017, che suo figlio di 4 anni, Julius, aveva la leucemia.

Si tratta di una malattia cancerogena che colpisce i tessuti che compongono il sangue, lasciando il corpo esposto alle infezioni. L’uomo, Andreas Graff, padre single, ha dovuto richiedere ferie retribuite al lavoro per poter accompagnare suo figlio alle visite mediche in ospedale.

In effetti, nelle prime nove settimane di trattamento il bambino fu costretto a letto su raccomandazione dei suoi medici, e suo padre semplicemente non poteva lasciarlo lì in ospedale.

Tuttavia, i giorni di ferie pagate non erano abbastanza, quindi decise di smettere di andare a lavoro, rischiando di essere licenziato. Graff era molto preoccupato per il suo futuro finanziario e lavorativo, ma non poteva lasciare suo figlio da solo nella difficile battaglia contro il cancro.

La storia di Andreas è approdata nel dipartimento di Risorse umane della sua azienda e hanno deciso di fare un bellissimo gesto per il loro collega.

Più di 700 dipendenti che lavorano nella stessa azienda di Graff hanno deciso di alternarsi e coprire le ore di lavoro che originariamente dovevano essere svolte dal padre single. I colleghi di Graff hanno svolto quasi 3.300 ore di lavoro al suo posto.

Un vero lavoro di squadra! Grazie ai dirigenti dell’azienda e a coloro che hanno accettato di collaborare effettuando le sue ore di lavoro, sono riusciti a raccogliere fondi per il figlio piccolo di Andreas, ed impedire il licenziamento dal suo lavoro.

“Senza questo incredibile aiuto, sarei disoccupato ”, ha detto il padre preoccupato con emozione.

Graff, senza dubbio, è stato molto fortunato ad incontrare persone che si sono preoccupate per lui e gli hanno offerto il loro aiuto. Sfortunatamente, questo non si verifica in tutti i casi, solitamente si va incontro a risultati devastanti per i genitori che sono costretti a lasciare il lavoro. Speriamo che il piccolo Giulio riesca a vincere la battaglia contro la sua malattia ed entrambi possano ricominciare una vita normale.