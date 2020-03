Diretta Giuseppe Conte 28 marzo: scuole e attività produttive. Diretta Giuseppe Conte: ecco cosa ha risposto il Premier, alla domanda su quando riapriranno le scuole e le attività produttive

Alle 19:30 di ieri, 28 marzo 2020, il Premier Conte è andato in diretta da Palazzo Chigi, per chiarire ancora la situazione italiana. Ha parlato di tutte le misure adottate nel decreto Cura Italia e di tutti i sostegni, che dal primo aprile, gli italiani potranno richiedere sul sito Inps. Durante le domande, è stato chiesto a Giuseppe Conte, quando verranno riaperte le scuole e quando potranno tornare ad esercitare tutte quelle attività adesso chiuse, perché considerate non necessarie. Ecco di seguito la risposta del Premier:

“Come già anticipato e detto dal Ministro Azzolina, lo confermo anch’io. È chiaro che per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche, proseguirà. Sapete che adesso il termine è il 3 aprile, ma ragionevolmente per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo, non c’è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche, a scuola e all’università.

Questo lo possiamo già anticipare. Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività produttive, quelle ovviamente che abbiamo individuato come non essenziali, è una misura che allo Stato diciamo non sappiamo ancora. È ancora troppo presto. Dall’inizio della prossima settimana inizieremo a lavorarci.

Quello che deve essere a tutti chiaro, è che il Governo quando ha adottato questa misura, l’ha adottata con il massimo senso di responsabilità, con la consapevolezza che è una scelta molto impattante e molto onerosa, però se mi permettete, per noi l’obiettivo prioritario rimane sempre sempre la salute dei cittadini.

Detto questo riteniamo che questa misura sia anche una misura conveniente dal punto di vista economico, perché è chiaro che confidiamo che da questa sospensione così disposta delle attività economiche e soprattutto quelle non essenziali, ne possa derivare una fuoriuscita dal quadro all’emergenza quanto più rapido possibile e quindi una piena ripresa di tutte le attività.

Però è chiaro che questo momento non siamo ancora in condizione, non abbiamo ancora definito e non abbiamo tutti i dati per operare una valutazione”.

Di seguito il video dell’intera diretta: