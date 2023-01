Tanta l’indignazione per il caso del decesso di Joanne Aguilar, una donna di 66 anni derisa in un famoso parco di divertimenti. La donna disabile cade dalla giostra a Disneyland, nel parco di Anaheim, in California e muore poco dopo. Alcuni testimoni hanno raccontato che, vedendola cadere, i dipendenti l’avevano derisa e presa in giro. L’azienda ha aperto un’indagine interna.

Joanne Aguilar aveva 66 anni e aveva deciso di trascorrere una giornata al parco di divertimenti di Anaheim. La 66enne è caduta da una giostra. Il suo cuore si è fermato cinque mesi dopo, a causa di un’infezione contratta durante la convalescenza.

La famiglia ha denunciato la Walt Disney Company, nello specifico nella sua divisione dedicata ai parchi a tema, oltre alla stessa azienda Disneyland. L’accusa è quella di omicidio colposo. La famiglia si è rivolta al tribunale della contea di Ventura, in California.

La donna 66enne aveva visitato il parco il 21 agosto del 2021, con le due figlie adulte Zenobia Hernandez e Andrea Maullul. Avevano noleggiato nella struttura una sedia a rotelle, perché la donna aveva avuto un infortunio al ginocchio.

Salendo sull’attrazione Jungle Cruise, i dipendenti hanno detto che non c’era una barca accessibile per la carrozzina. Così è salita con le figlie in una carrozza normale. Ma scendendo i dipendenti non hanno assicurato bene dei blocchi per farla scendere.

Secondo l’accusa il personale non le ha dato una mano, creando una condizione pericolosa e rischiosa. Anzi, lo staff l’ha derisa per tutto il tempo, vedendola in difficoltà.

Il risarcimento chiede il rimborso delle spese mediche, del funerale, degli avvocati chiamati in causa per sostenere la causa e di tutti i costi accessori affrontati dalla famiglia dopo quell’evento. Evento che ha portato via la donna all’affetto dei suoi cari.