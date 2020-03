Discorso del Premier Giuseppe Conte: il momento più seguito della serata con oltre 6 milioni di ascolti Nella serata del 21 marzo il Premier Giuseppe Conte ha parlato per pochi minuti al popolo: questo è stato il momento più seguito, con oltre 6 milioni di ascolti

Nella serata del 21 marzo, il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai cittadini italiani per comunicare le nuove restrizioni. Il discorso, durato pochi minuti, è stato trasmesso in televisione, come speciale per il Tg1. Lo speciale del Presidente del Consiglio ha portato gli spettatori a convogliare tutti insieme su uno stesso canale, diventando così il momento più seguito della serata con più di 6 milioni di ascoltatori.

Nella serata del 21 marzo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto un discorso speciale nel quale comunicava ai cittadini le nuove restrizioni per combattere la diffusione del coronavirus. Di conseguenza, ha proclamato la chiusura immediata di tutte le attività, tranne le farmacia e i negozi di alimentari. Il discorso, in totale, ha contato circa 6.046.000 spettatori, con una condivisione del circa 22.38%, sicuramente limitata dal fatto che il Premier aveva lanciato il discorso in simultanea anche sulla piattaforma social Facebook.

Prima dell’inizio del discorso, gli ascolti erano divisi tra Canale 5 e Rai Uno, i quali stavano entrambi trasmettendo delle repliche: su Canale 5 c’era la replica di una puntata di Ciao Darwin, mentre su Rai Uno c’era Il Meglio di Viva la Rai.

Il primo ha raccolto prima della messa in onda del video più di 5 miolioni di ascolti, che corrispondono all’incirca al 16.88% , mentre dopo circa 3 milioni pari al 21.41% . Il secondo, invece, ha contato un totale di circa 5 milioni di telespettatori, pari al 16.72%.

Il resto della programmazione vede “Petrolio Files- Antivirus³” su Rai Due, che ha contato un seguito di poco meno di 2 milioni di telespettatori, che corrispondo circa al 4.84% . Su Italia Uno è andato in onda, invece, I Croods, film di animazione del 2013, che ha chiuso con più di 2 milioni di spettatori, corrispondenti al 7.05%.

Lo speciale Stasera Italia Weekend su Rete Quattro ha totalizzato 1 milione e mezzo di spettatori (5.42%), mentre Indovina chi viene a cena, su La 7, ha contato 939.000 spettatori ( 3.25%). Su Tv 8 e su Nove vediamo rispettivamente “Agente 007- al servizio di sua maestà” (320.000, circa 1.2%) e “La figlia del generale” (417.000, 1.5%).