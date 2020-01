Disoccupati a causa del loro aspetto "Cerchiamo lavoro da tanto ma non ci concedono nemmeno un colloquio" Il dramma di una coppia che non riesce a trovare lavoro per via del loro aspetto. Nemmeno pubblicando il problema sui social, hanno trovato qualcuno disposto ad aiutarli. Guardateli e capirete perché

Sebastian Pickersgill e Marie Fowler hanno un aspetto davvero singolare. Sono molto appassionati di tatuaggi, piercing e altre modifiche del corpo estreme come le lingue biforcute. Il loro stile di vita consiste nel fare più viaggi possibili. Attualmente sono in Australia, ma sono stati costretti a trovare un lavoro per essere in grado di mantenersi. Tuttavia, non ci sono riusciti.

“Abbiamo cercato di trovare un lavoro per più di un mese. Cerco di trovare nuove idee e modi per rimanere, ma siamo costretti a chiedere aiuto. ” Questo problema è abbastanza comune per le persone che sembrano così diverse.

Tuttavia, la coppia non ha voluto rinunciare e ha deciso di ricorrere ai social network per trovare lavoro nella regione di Newcastle. Oltre ai tatuaggi colorati, Sebastian ha lunghi dreadlocks e Marie si tinge i capelli di colori vivaci.

“Vogliamo lavorare o almeno ottenere un colloquio. Stiamo fornendo copie del curriculum. Possiamo lavorare con un visto 417 “.

Le risposte furono rapide e persone da tutto il mondo iniziarono a scherzare sull’ovvia ragione per cui non avrebbero mai trovato lavoro. Dopotutto hanno un aspetto non comune e questo può essere un fattore molto importante in qualsiasi azienda.

“Mio Dio. Quello che hai è un titolo nel mutilarti. Non sarà facile per loro trovare lavoro. Mi dispiace ma è la verità.

Nonostante tutti i commenti negativi che hanno ricevuto, alcune persone hanno cercato di essere un po’ più amichevoli con loro, per dire loro che avrebbero semplicemente dovuto cercare una vita che non fosse convenzionale.

“Dovrebbero essere modelli, influencer o personalità di YouTube. Se vuoi qualcosa di più convenzionale, devi esserlo. I tatuaggi facciali sono un tabù nei lavori.

La loro pubblicazione è diventata virale e ha suscitato tutti i tipi di battute negli utenti della rete. Speriamo di saperne di più sulla loro vita lavorativa e sui viaggi divertenti che faranno in tutto il mondo.