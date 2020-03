Diventa famoso a 81 anni con le sue merende A 81 anni decide di fare dei video da postare su youtube, ma non si sarebbe mai immaginato di riuscire ad avere 5 milioni di seguaci. Ecco cosa fa questo nonnino nei video

Stephen Austin è un dolce vecchio che è diventato una celebrità. Da qualche tempo ha un canale di cucina su YouTube che si caratterizza per la creazione di ricette molto semplici, ma la sua ascesa alla fama è avvenuta quando migliaia di utenti di TikTok si sono innamorati completamente di lui . Stephen ha iniziato a girare i suoi video all’età di 81 anni.

Dopotutto, questo non è un canale di cucina come gli altri. Stephen non ha figli o nipoti, quindi il suo rapporto con i suoi seguaci lo ha aiutato a sentirsi accompagnato e circondato da una grande famiglia. “In molti commenti mi dicono che mi amano e che io sono il migliore di tutti i TikTok. Questo mi fa sentire molto bene”.

Le sue ricette di solito si concentrano su piatti veloci che richiedono solo pochi minuti nel microonde, frittelle o persino pane con un po’ di burro di arachidi. Stepehn ha oltre 5 milioni di follower su TikTok Queste sono cose che la maggior parte di noi saprebbe fare senza dover seguire molte istruzioni, ma lo stile di questo dolce nonno è il gancio che fa si che tutti siano davvero contenti dei suoi video.

Austin accende la videocamera e inizia a spiegare perché i suoi pasti possono essere così speciali e deliziosi. “Tutti pensano di poter fare il pane con burro di arachidi, ma ti darò un po’ della mia saggezza.” Basta dare un’occhiata alle sue pubblicazioni per capire che ha un talento innato e per molti è qualcosa che viene dal suo sangue.

Suo nonno era nel mondo dell’intrattenimento e sembra che Austin abbia ereditato il suo dono quando si tratta di parlare davanti alla telecamera. Stephen vive a Dallas, in Texas.

Nonostante la sua età, il cuoco più amato di TikTok è riuscito a modificare, pubblicare e aggiornare i suoi social media. A volte ha l’aiuto di suo nipote, ma sa già che non esiste una risposta che non si trova in Google. “Mi ci è voluto un po’ di tempo per capire come funzionano le telecamere, ma ho imparato. Se ho dei dubbi, vado su Google o vedo se ci sono video su YouTube in cui spiegano tutto chiaramente.”

Per lui, la cosa più importante è godersi ognuno dei suoi video. Non pianifica in anticipo, ma accende la fotocamera e cerca di divertirsi mentre prepara uno spuntino delizioso.

Speriamo che questo tenero nonno continui a godere della grande popolarità che si è creato. Conosci un nonno carino come Austin?