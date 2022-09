Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato nel suo salone la sorella di Alessandra Matteuzzi, la donna morta per mano del suo ex Giovanni Padovani.

Stefania Matteuzzi ha raccontato gli ultimi momenti di vita della 56enne. Lei era a conoscenza delle sue paure, della denuncia e dei comportamenti ossessivi del calciatore 27enne.

Era molto bella, ma era anche una persona semplice, al di là di quello che si può pensare guardando i social. Condividevamo molto, come se avessimo vissuto nella stessa casa. Tutti i giorni ci raccontavamo quello che succedeva. L’avevo convinta io a frequentare un uomo, a lei non interessava dopo i problemi di salute dei nostri genitori.

La donna ha poi raccontato ai microfoni della trasmissione, che Alessandra Matteuzzi le aveva parlato fin da subito di quel ragazzo di 27 anni. Inizialmente, era rimasta molto colpita da Giovanni Padovani, lui le aveva raccontato di aver avuto un problema di salute e lei ammirava come affrontava la vita.

Dopo un anno di frequentazione, Giovanni era cambiato. Aveva conosciuto la famiglia e si era fatto volere bene.

Ha iniziato a comportarsi in modo strano. Mi contattava continuamente, era convinto che mia sorella lo tradisse e voleva che io fossi dalla sua parte. Poi è diventato aggressivo, urlava. Alessandra mi dava ragione, piano piano ha trovato la forza, si è resa conto che faceva cose sempre più gravi.

Il 29 luglio, la 56enne ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri. Un mese dopo è morta per mano di quello stesso uomo.

Quel giorno lì io l’ho vista. Voleva parlarmi, era disperata per Giovanni, perché il giorno prima si era presentato sotto casa e le aveva staccato la luce. Era convinta che non ci fosse quella sera, che si trovasse in Sicilia con la squadra. Volevo che restasse da me, ma lei doveva dare da mangiare al cane. Eravamo al telefono, ad un certo punto ho sentito solo le urla di lei e di lui incomprensibili. Ho chiamato subito i Carabinieri con il telefono del mio compagno e intanto sentivo ancora le urla dal mio. Mi sono precipitata da lei, ma era già troppo tardi.

Mara Venier ha mostrato il suo affetto e la sua vicinanza a Stefania, regalandole dei fiori. Prima della puntata, aveva raccontato che in passato anche lei aveva avuto un ex che la picchiava. Ecco le parole della conduttrice: