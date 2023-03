I fedeli lo hanno subito soccorso, ma, nonostante l’intervento tempestivo, non hanno potuto far niente per salvargli la vita. Don Alfredo Grossi ha un malore poco prima di celebrare la Santa Messa nella chiesa della parrocchia di San Martino, nella frazione di Villa del Ferro, in provincia di Vicenza. Poco dopo si è spento in ospedale.

Da allora, don Alfredo Grossi si trovava ricoverato presso l’Ospedale Civile di Vicenza. I medici hanno iniziato sin da subito a eseguire dei trattamenti e delle terapie nella speranza di salvargli la vita. Ma il sacerdote non si è mai più ripreso.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La porta dell’alloggio del parroco era chiusa dall’interno. Il corpo del sacerdote di 61 anni era riverso a terra esanime, nel bagno di casa sua. Purtroppo, qualche settimana dopo il suo cuore si è fermato per sempre in ospedale.

Tutta la comunità ha pregato per il parroco fin dai primi momenti, ma il prete, nato a Vicenza nel 1961, si è spento venerdì scorso.

La parrocchia ha organizzato due veglie di preghiera martedì 7 marzo: una alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Grancona, l’altra alle 20.30 nella chiesa di Saline. I funerali si terranno mercoledì 8 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Villa del Ferro.