Donazioni per Achille, il bimbo con la sindrome di Norrie

Sono già tante le donazioni per Achille, il piccolo bimbo nato con una malattia rara, la sindrome di Norrie. Secondo i medici all’età di 4 mesi potrebbe iniziare a vedere. Ma serve un costoso intervento che può essere eseguito solo in America. Per i genitori questa è una luce di speranza. Così come lo sono i tanti aiuti già arrivati.

La sindrome di Norrie causa cecità e sordità. Stiamo parlando di una malattia genetica molto rara: da quattro mesi i genitori vivono nella speranza che le sue condizioni di salute possano migliorare. E ora si sarebbe aperta una nuova strada lastricata di speranza.

Pare che un delicato intervento chirurgico a Detroit, negli Stati Uniti d’America, già in programma ad agosto, potrebbe salvargli la vita. Ma l’operazione e anche la trasferta per la famiglia è davvero molto costosa: si parla di centinaia di migliaia di euro che purtroppo mamma Sara e papà Simone, che vivono a Bellano, in provincia di Lecco, non possono permettersi.

I genitori di Achille, per salvare il piccolo, hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe, per cercare di salvare il loro bambino. La gara di solidarietà è partita e la famiglia ha già raccolto quasi 180mila euro, mentre continuano ad arrivare donazioni da ogni parte d’Italia.

Il nostro bambino è cieco, ci hanno detto che non si può fare nulla per la sua vista. In più, abbiamo paura che il suo udito si possa spegnere piano piano ed inesorabilmente, lasciandolo senza il più prezioso collegamento che gli rimane sul mondo esterno. Non possiamo accettare questa situazione.

Queste le parole della mamma e del papà di Achille, che poi aggiungono:

Non possiamo aspettare passivamente che le cose accadano, senza sapere se in qualche parte del mondo si può fare qualcosa per lui.

Donazioni per Achille, come fare per aiutare il bambino

Per aiutare Achille a combattere questa sindrome rara puoi donare anche tu su GoFundMe.

Questo il link ufficiale per le donazioni.