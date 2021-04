Donna 30enne incinta salvata dai medici dell’Ospedale Buccheri la Ferla Fatebenefratelli di Palermo. La futura mamma si era presentata in pronto soccorso, dove i dottori le hanno diagnosticato un distacco completo della placenta. Purtroppo per il suo bambino non c’è stato niente da fare, ma i medici sono riusciti a salvare la donna.

La donna di 30 anni era alla 28esima settimana di gravidanza. Quando si è sentita male si è subito recata all’ospedale Buccheri La Ferla del capoluogo siciliano, dove i medici le hanno letteralmente salvato la vita.

La paziente aveva diversi sintomi: disturbi visivi, alterazione dei valori ematochimici e altri segnali che indicavano una grave forma di gestosi. Poi il peggioramento, con l’insorgenza di problemi respiratori e un blocco urinario.

Il quadro clinico della donna di 30 anni era peggiorava. Gli specialisti dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno chiesto l’intervento del Centro di malattie rare dell’ospedale Civico: tramite delle analisi analizzate nei laboratori del Policlinico, i medici hanno scoperto che la trentenne soffriva di una rara malattia.

La futura mamma non sapeva di avere la Sindrome emolitica-uremica, che colpisce 1-2 persone ogni 5 milioni di abitanti. Tramite un intervento chirurgico di emergenza, i medici hanno praticato il cesareo per salvare la donna. Purtroppo il suo bambino è morto.

Donna 30enne incinta salvata, le parole dei medici

Il direttore sanitario dell’ospedale Buccheri La Ferla, Santi Mauro Gioè, ha spiegato come l’èquipe è intervenuta per poter aiutare la donna con questa malattia rara.

